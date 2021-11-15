客人點8杯咖啡沒買塑膠袋！故意扔錢落地洩憤 外送員1舉動被讚爆

現時愈來愈多人都透過外送平台送餐，1名外送員早前就在網上訴苦，表示工作時碰到1名「自視甚高的辦公室白領」，由於客人沒有加購塑膠袋，他自費買塑膠袋運送8杯咖啡，未料對方取餐時態度囂張地要求膠袋，獲知要加錢購買後，竟將錢刻意掉到地上，最後外送員忍無可忍，也將裝著咖啡的塑膠袋掉在地上，「以牙還牙」的做法引來網友大讚。

該名外送員於facebook粉絲團「外送員的奇聞怪事」發文，稱早前接到1張公司訂單，客人點了8杯咖啡，卻沒有加購塑膠袋，他便自費以3元台幣買塑膠袋方便運送。到達目的地後，客人下樓取餐，並態度非常差地直接說「袋子我要」，外送員聽後解釋對方沒有要求加袋，客人便直指「沒袋子我1個人這些怎麼拿上去？」，外送員建議請同事幫忙或分開數次拿，後來又提出以5元台幣出售塑膠袋，客人不情願地答應購買，不過在拿錢時卻將其掉到地上並說「啊，不好意思」，亦無意幫忙撿起。

外送員認為客人是故意「掉錢」洩憤，便決定「以牙還牙」，在彎腰撿錢時故意將裝著咖啡的塑膠袋掉地上，反擊1句「啊，不好意思，掉了」，隨即上車揚長而去。

外送員在文中指出，假如客人一開始就客氣地說，「不好意思，我忘記勾選袋子了，袋子可以給我或我跟你買嗎？」，他也許便直接送給對方，批評對方自以為身份比外送員高，語氣非常差，「態度決定別人對你的態度，客人是需要被教育的」。

貼文一出便引來網民熱議，不少人大讚外送員「做得好」、「霸氣，帥翻了」、「這個一定要給讚」、「說的好，態度決定一切！」、「讚啦！客人欠教育」，亦有人大感驚訝，表示過去一直都忘記加購塑膠袋，無意間造成外賣員麻煩或讓他們破費，「筆記：要記得加買袋子」、「這樣看來…似乎也有外送員幫我買了袋子」。

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文章授權轉載自《香港01》