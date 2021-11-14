麥當勞麥香魚堡起司僅半片！他怨被坑了 內行人曝真相

麥當勞是不少人填飽肚子的選擇之一，不僅種類豐富，價格也親民，不過有一名網友在《Dcard》發文抱怨，他買了一款漢堡，裡面的起司竟然只有半片，讓他看了超傻眼。貼文一出引起熱議，沒想到多數網友指出這已經不是新鮮事了。

原PO說他日前在麥當勞買了麥香魚漢堡，雖然從外觀上可以看到起司露在外面，但沒想到將上層的麵包打開一看，竟發現裡頭的起司竟然只有半片，讓他不可置信地問「想問現在麥當勞的起司都只給半片嗎？還是我被坑了呢？好沒誠意的漢堡」。

照片一出引起不少討論，沒想到大多數人都透露一直以來都是半片，「半片沒錯（前幾天才剛吃過）」、「一直都是半片哦」、「這種問題出現好幾次了，一直都是半片」、「沒折到起司吧？我3年前做就是半片了」、「一直都是半片，漢堡王才是給整片的」、「印象中大概10年前說他們改用高級起司，然後就變半片了」。

還有內行人表示，「很久以前的麥香魚確實是給一片起司喔，不過應該有10年以上了吧，我也不太清楚，如果原PO想要吃到整片的起司，可以跟櫃台說要增加起司片，多一片15塊，照標準來說有增加起司就是直接給一片，不用再對切或是折一半」。