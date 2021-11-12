讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」

不少人都知道要讓蛤蜊吐沙的最好方法就是泡水加鹽，一名女網友就透露自己的方式，除了泡水之外，她加的並不是鹽，而是加「油」，她還分享自己煮蛤蜊湯的美味步驟，讓許多網友熱烈討論。

原PO在臉書「廚藝公社」寫道煮蛤蜊火侯很重要，料理蛤蜊前首先要讓牠吐沙，但她和其他人不一樣的做法則是會在水裡加點「油」，然後再放置最少三小時，接著再一顆顆拿出來洗乾淨。

原PO還分享自己如何煮鮮美的蛤蜊湯作法，首先先煮一鍋水，等水滾了後放入薑片和米酒，「幾乎不放鹽，因為很多蛤蜊有鹹」，水滾下蛤蜊，等蛤蜊開了就關火燜，最後撒上蔥花就大功告成。

許多網友也分享自己處理蛤蜊吐沙的經驗，「我都用水+鹽+一根鐵湯匙泡，吐的很乾凈喔」、「我都給牠喝高粱的，喝到牠吐」、「讓牠喝多點酒就吐了」、「吐沙我都是用微微的溫水，加鹽巴就可以吐得很快，因為蛤蜊感覺有溫度，就會一直開殼呼吸，注意水溫手去摸是微溫就好，勤換水才會乾淨」、「每次菜市場的老闆都跟我說回去不用吐沙，但是我每次回家，都在碗公放了3到5匙的鹽，靜置一會，都看到蛤蜊開心的吐口水，還吐得挺高興的勒」。