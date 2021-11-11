大媽群強占籃球場跳廣場舞 「我們跳十幾年了」還做這一招喊痛

想好好打個球，卻發現被占據做別的事的感覺真差！一名女子表示，孩子吃完晚餐後會和爸爸到附近公園打籃球，但發現有一群大媽團占據該處籃球場跳廣場舞，經告知還被嗆回「我們跳十幾年了」，找警方和里長勸說也沒用，讓她相當不滿，引來不少網友熱議。

一名女子在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，吃完晚餐後，小朋友會和父親到附近公園籃球場打籃球，發現籃球場被大媽團占據跳廣場舞，並且接連來了數日，還疑似公園私拉電線使用，「孩子只能被趕走」。先是向她們表示希望她們可以轉移其他適合跳舞的場地，沒想到對方竟嗆聲「我們跳十幾年了！還有跟里長申請，也才跳一小時！」她轉向詢問里長，里長表示她們並未申請，但也無法處理此事。讓她感到傻眼。

原Po者還發現，大媽群疑似在公園私拉電線使用。（翻攝自爆料公社公開版）

女子隨後打1999後找來警察到現場向大媽團告知「籃球場是打球運動使用」，引起大媽們的不滿，嘀嘀咕咕地說「每個人明天都要來，都帶2顆籃球、跳繩來。」到了隔天對方依舊到現場，做一樣的事情但多了閒言閒語。她提到，她與家人正在打籃球的同時，遭到其中一名大媽撞她的背後倒地「哎唷叫」，「說我撞到他，很嚴重受傷了」，並叫了救護車，警方也到場做筆錄。讓她感嘆籃球場應該回歸打籃球使用。

該文引起不少網友討論，表示「大媽真的天下無敵」、「不就應該去例如中正紀念堂、國父紀念館跳舞嗎」、「把她們的臉當籃框投啊」、「籃球拿起來直接往音響逼過去」、「打（籃球）之前先錄影，問阿姨們我要打籃球，你們確定還要在這裡跳舞嗎？自保一下」，還有人要原Po購買「廣場舞干擾器」反制大媽，並開玩笑稱「（與廣場舞大媽打籃球）可以練習閃人、超球，完美！」