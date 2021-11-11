「你好可愛」到底什麼意思？十大潛台詞盤點 　暗示你該減肥上榜

你有被稱讚過可愛嗎？

不管是職場、情場還是日常生活，我們都常常會聽到「你很可愛」這句話，但除了稱讚外型，其實還能有很多不同意思！仔細回想上次你被講這句話時，對方是否其實有其他涵義呢？

可愛不只能是讚美，也能是種諷刺、暗示或是婉轉拒絕，只能說中文真是深淵廣博，明明是同一個詞，卻能有百百種意思，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢帶你一起來看看，「你很可愛的十大潛台詞」有哪些。

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NO.10諷刺你沒其實沒邏輯

當你試圖想跟對方解釋某個道理，但對方不但沒聽懂，還堅持自己的想法時，用自己的邏輯去辯解時，許多人就會用「你的想法很可愛」來敷衍，因為每個人的價值觀跟腦迴路不同，說服不了對方，自己也懶得繼續解釋，不如就用「很可愛」來結束這個話題。

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NO.9太孩子氣沒異性緣

可愛雖然聽起來像稱讚，但也有網友表示「可愛=可憐沒人愛」，明明個性外表都很正常，但不知道為什麼就是沒有桃花，無法脫離單身的感覺，總是少了一點積極主動，散發不出女人或男人味，缺少了讓異性想要交往的衝動與心動，只是一位適合當朋友的「可愛友人」。

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NO.8婉拒你、發好人卡

一句可愛可以是對你有好感，也能是拒絕對方的意思，比如說好友幫你介紹對象，問你感覺如何時，常常會聽到「是很可愛啦」，但一講完後面往往會接「但是」、「不過」、「可是」等轉折語，這時候可愛只是在婉拒對方，想表達對方「不是我的菜」。

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NO.7覺得你其實蠻幼稚

幼稚不分年齡，雖然隨著年紀增長，但有時候還是會忍不住像小孩一樣，喜歡搜集玩具、惡作劇捉弄別人、對著對風扇學機器人講話，這些「可愛」行為，其實就是說你長不大、有點幼稚，不過是褒是貶，還是得看對方有沒有喜歡你，對方有好感就是天真可愛，沒好感可能就是覺得你很不成熟。

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NO.6對你有好感但不承認

還在曖昧的時候，明明對另一方有好感，但因為還在觀察期間，想保有彼此交友空間，因此約會完回來，被朋友問起，你是否也曾這樣回答「恩⋯他／她就還蠻可愛的啊」，就有網友表示「我喜歡的才說得出可愛」、「說可愛的不代表喜歡，但喜歡就會誇可愛」，用可愛一詞輕描淡寫「有好感」。

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NO.5沒有特別帥或美

有許多網友覺得，可愛跟漂亮、帥氣雖然都是讚揚，但可愛感覺就是比別人少一截，先前就有女網友抱怨，問男友自己跟前女友是什麼型，前女友是漂亮，但「自己只有可愛的份」，引發許多討論，有不少網友覺得，可愛就是「醜得平均」，形容男女顏值中等，但又不好意思直說的客套話而已。

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NO.4身材嬌小身高矮

男生也會被稱讚可愛，但背後的意義究竟是什麼呢？就有許多網友提到，除了個性好相處，還有可能含有一大特徵就是「矮」，但不好意思直說，因此只好以可愛形容，不過也有很多人稱讚「小隻男很可愛」、「我就喜歡小正太」，女生則常常用於小隻女孩身上，踮腳拿東西、感應不到自動門「很可愛」。

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NO.3反應很慢、憨笨呆

當對方講了一個笑話，大家都笑完了，你慢了半拍才笑，或是接不到對方的梗，說話、反應比較遲鈍時，是否也常常聽到對方說「你怎麼這麼可愛」，裡頭的意涵不只是你給人一種天然呆的「可愛」感覺，不過若用在職場，也有可能拐個彎覺得「你其實有點笨」。

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NO.2身材有點肉或微胖

身材微胖也能變成可愛風，從肉肉女孩到棉花糖身材，不難看得出這些詞，都把豐腴身材形容得很「可愛」，也因此許多人在形容對方身材時，把有點小腹、圓臉、肉腿這些特徵，綜合成一句話「其實蠻可愛的」，也有很多男網友用這句話暗示女友「該減肥」。

但這句話不一定是負面，因為還是有很多人是喜歡肉感身材，不管怎樣，喜愛自己的身體最重要啦！

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NO.1不計形象很大剌剌

可愛這形容詞，一般人都會聯想到軟萌、Q版等讓人融化的感覺，不過隨可愛這詞用途廣泛，也越來越多人用在形容一個人接地氣、不做作等行為，形容一個人沒有偶包，敢扮醜做鬼臉、個性熱情好接近。

女生在男生面前不會裝小鳥胃，會不計形象大笑，男生則是很好親近，沒有王子病，自然不做作。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月4日至2021年11月3日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『你好可愛的潛台詞』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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