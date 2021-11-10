網購賣家為何常標「私」？內行曝4種「暗黑真相」

現代人習慣網購，除了商家的官方網站，不少人也會透過社群如臉書、IG等管道來銷售或購買商品。然而有些賣家不會直接公開價格，而是在PO文打上「私」這個字，要有興趣的買家私訊聯繫。對此，有人好奇賣方這麼做的「理由為何」？引發大批網友討論。

一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文，表示在各大社群買賣社團，賣方從不公開價格，都要「私」，理由為何？原PO指出或許有些人怕被比價，然而他以自身經驗分享道，只要把商品的價格公開透明化，「每次發文都有三至五位朋友主動加我LINE」，因此他相當好奇，「私」真的買的人會多嗎？

貼文曝光後，有內行人透露，賣家不想公開價格，就是因為該商品屬於二手價，沒辦法與市場新品價格相比。也因此，賣家會依照二手商品的使用程度、損壞程度、年限等來跟買家議價。如果把價格公開，就容易被質疑或是引起爭議，「比較有可能的原因是怕價格被攻擊吧？」、「應該是怕同業削價競爭」。

然而有另一派網友認為，賣家這麼做可以增加發文的「觸及率」， 「因為你會停留頁面，下方留言，讓文章擴散觸及率，另一方面製造下方很多人詢問購買的假像」、「他需要臉書的觸及率，愈多人互動可以愈多曝光」、「私訊才能互動提高成交啊」、「因為在一個社團裡面，每天有幾百篇PO文，為了讓自己的文能在上面，就需要很多人留言（這是FB的機制）」。另外有人指出，有些社團的版規「就是規定賣家不能直接公開價格」。

不過多數網友都不太認同賣家用「私」，「要『私』的我一律不考慮」、「只要『私』都跳過」、「私訊的，我都當詐騙」、「不公開價格的東西不會考慮購買」、「『私』才有辦法報價不一樣」。不僅買家討厭這麼做，有賣家跳出來表示「『私』就要回一堆不必要的訊息浪費時間」、「跟你說一個暗黑內幕，通常那種私訊你報給你A價格，若是你不理會一陣子，對方會再主動私訊你報給你B價格」。