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她到八方雲集這樣點水餃店家結帳會驚叫 前員工出面解惑

聯合新聞網 / 綜合報導
水餃料理簡單又美味，受到許多人喜愛。示意圖／ingimage授權
水餃料理簡單又美味，受到許多人喜愛。示意圖／ingimage授權

國民美食水餃、鍋貼料理方便又美味，常成為外食族餐點選項之一。一位網友想知道雞肉水餃好不好吃，就點1顆雞肉及其他口味的水餃共10顆，沒想到煮餐的店員竟大喊「1顆！」，好奇問大家「我以為可以這樣點，所以不行喔？」

一位女網友在《Dcard美食板》發文表示，到八方雲集用餐點了10顆水餃，因好奇雞肉水餃的口味，點了1顆來試試，另外還有4顆蝦仁及5顆韭菜口味的。結完帳後，「煮的人看到1顆，大喊1顆！」，原PO不解問大家「我以為可以這樣點，所以不行喔？」

貼文引發討論，「可以啦，只是比較少吧」、「有些店規定最少5顆」、「我點過每一種口味各1顆，盤子送上來五彩繽紛呢」、「我之前有點過1顆，因為是沒吃過的口味，怕自己不敢吃，結果直接被兇…」、「我之前點全口味水餃各一被靠邀」、「看店吧，有遇過點2、3顆不行，要5顆，所以後來都點4顆，目前沒問題」。

八方雲集水餃到底能不能點1顆？有前員工跳出來解惑，「可以呀！可以點單顆」、「之前在八方打工過，我們大喊1顆只是確定沒搞錯」、「喊一顆是確認啦，我還遇過客人每一種來1顆的，怕太忙會漏掉1顆就會喊」、「沒事的，之前遇到每個都兩個的，比較麻煩的是，有些冷凍有些現包不久的，煮的時間不一樣」。

八方雲集

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