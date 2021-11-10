貧富差距大「路上汽車卻變多？」 內行淚揭真相：被房價害

日前，一名網友以行政院主計處公布的家庭收支調查指出，現在台灣的貧富差距明明正在逐漸擴大，但卻發現「路上的開車族卻越來越多」，讓他不禁好奇「請問原因出在哪？」

根據主計處調查，前20％收入最高的家庭為217.6萬，收入最低的家庭每戶35.5萬元，差距達6.13倍。然而，便有名網友在PTT上以「台灣貧富差距變大？開車族越來越多？」為題分享，自己在今年明顯感受到高速公路車變多，他舉例道，以前上班時間只要7點出門，走國道三號一路順暢，現在時速只能在80到90公里間徘徊，這樣的情況便不禁讓他猜測「難道是因為疫情關係，所以大家都自行開車，或是買不起房子，乾脆把錢投資在汽車上」。

此文一出，便有許多網友紛紛分享自身看法表示，「車會變多是因為疫情，大家少搭大眾運輸」、「買不起房只能買車，正常」、「公共運輸量能爛，車子當然多」、「沒錢越住越遠，只能開車」、「因為房價貴，只能買偏僻一點的地區，所以只好開車通勤」。

而綜合以上網友的回覆，多數人皆認為開車族會越來越多的原因，不外乎就是「房價上漲」所致，因為因為買不起蛋黃及蛋白區，只能往郊區置產，以至於需要買台車來代步通勤。