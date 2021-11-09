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韓國娛樂早就贏台日？網友分析原因：長久經營的文化輸出
台劇、日劇曾經風靡亞洲，近年韓國流行文化崛起，不僅在亞洲大夯，許多韓國影視作品、明星也登上國際舞台，特別是Netflix韓國影集《魷魚遊戲》獲得平台最多觀賞次數。一名網友提問「韓國現在是不是打爆日台了？」引起許多網友回應。
一名網友在「PTT Gossiping」提問，自己沒有看《魷魚遊戲》，不過看到Netflix韓劇《地獄公使》的預告片，感到「怎麼韓國輸出一直不間斷」，向網友提問，韓國是不是成為最大贏家了。
許多網友認為早就是了，「韓國還有電影產業，真的亞洲第一」、「（韓國）文化輸出的話，是啊」、「連美國都拍不出魷魚遊戲」、「不是只有現在，台灣一直都輸日韓」、「台灣根本連日韓的邊都勾不到」、「怎麼會把台灣去跟日韓比」、「周子瑜都在韓國了」、「已經打爆快十年了吧」。
不過，有網友認為，韓國的音樂內容不及日本，「韓國歌你把偶像拿掉，很難賣吧」、「日本在音樂上應該還是贏韓國」、「韓國的舞蹈是真的強，但是歌真的都太像」、「日本的曲跟旋律還是很強，有些韓國綜藝節目都拿動漫的BGM（背景音樂）來用」。
也有網友分析原因，台灣文化輸出敗在沒有長久經營，「台灣應該是要想辦法做長久的文化，而不是砸錢搞一次性的行為」、「台商人愛搞一次性消費」、「人家規劃很長遠，台灣短視近利」、「我們只剩下廢片業配、大內宣而已」。
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