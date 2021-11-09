韓國娛樂早就贏台日？網友分析原因：長久經營的文化輸出

每個人都希望能有夢幻衣櫃，裡面都是自己喜歡的衣服，隨手拿一件就能美美亮相，但如果衣櫃裡的衣物，有一大半是自己不喜歡的，連挑衣服都變成苦差事了。有位女網友在Dcard結婚板無奈表示，婆婆喜歡送穿過的二手衣給她，她不好意思拒絕，只能讓那些莫名其妙的「婆婆牌」衣服躺在衣櫃生灰塵，不勝其擾。

2021-11-09 14:27