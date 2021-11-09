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物流不塞了？雙11買氣回不去 過來人揭搶便宜陷阱：超騙

聯合新聞網 / 綜合報導
不少網友認為雙11購物優惠不如以往。圖／Ingimage
不少網友認為雙11購物優惠不如以往。圖／Ingimage

這個月你網購了嗎？隨著1111即將到來，各大電商都祭出看似相當優惠的活動。然而有網友發現近日網購準時到貨，也不再有物流塞車的新聞，不禁好奇「今年雙11買氣是不是變差了？」留言紛紛指出這期間充斥「假優惠」且限制又多，讓人越來越提不起勁。

PTT有網友發文表示，前幾年只要11月一到，完全不敢使用網購。「超商取貨一定塞車，宅配也要多等」，然而就在上周末下單一項商品，竟意外地準時抵達超商門市。他便好奇究竟是買氣不如以往，還是純粹物流作業效率提升？

推文中有許多網購老手早就看破電商雙11的伎倆，「雙11都拉高再殺沒用」、「一堆都要搶券的」、「漲價再寫一個優惠超騙」，認為忙了半天搶來搶去最後跟平常一樣價錢，「爛死直接不買最省」。

因此不少人指出沒特別等雙11，「每個月都有xx節買膩了」、「在家上班已經買太多」、「反正每個月都有折扣」。紛紛表示這類商人自創的節日「越來越騙不到消費者」，民眾也會有比較的心態，並非有錢或有活動就盲目下單。

由於有太多「打折卻買貴」的慘烈案例，先前就有人分享過「電商歷史價格查詢」網站，只要貼上部分電商的網址，就能一眼看出價格的起伏，輕鬆撿便宜而非買在最高點。

透過歷史比價能看出想買的物品是否真的便宜。圖擷自電商歷史價格查詢
透過歷史比價能看出想買的物品是否真的便宜。圖擷自電商歷史價格查詢

雙11 網購 電商

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