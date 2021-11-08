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谷阿莫實測「當檢舉達人」抓違規 估一個月能狂賺50萬

聯合新聞網 / 綜合報導
谷阿莫實測當檢舉達人賺錢，發現被檢舉人都很配合。圖／取自YouTube
谷阿莫實測當檢舉達人賺錢，發現被檢舉人都很配合。圖／取自YouTube

近年來檢舉達人數量漸增，網紅谷阿莫實測「當檢舉達人多好賺」，根據測驗結果，平均10分鐘就可以抓到一人亂丟菸蒂，也就是能進帳360元，換算下來若一天工作8小時、一個月工作30天，月收入可達約50萬，讓他直呼「歡迎大家來當檢舉達人」。

谷阿莫在YouTube影片中實測「當檢舉達人」，只要抓到民眾亂丟菸蒂，檢舉人就可得到360元的獎金。他首先到中壢休息站埋伏，等了10分鐘成功錄到兩人違規，但其中一人疑似發現身旁有檢舉者，因此上車時將菸蒂撿起拿回車上，另一人則是丟了菸蒂後就上車。

谷阿莫表示，中壢休息站雖然有很多人抽菸、亂丟菸蒂，但那裡汽車較多、死角很多，若要拍攝必須靠近偷錄，風險比較大，且多數人抽菸後不會立刻離開，還得等候路人上車，才能順利檢舉。

接著他們到西門町實測，順利錄影到許多人亂丟菸蒂，不過由於西門町抽菸者多數是行人，因此他們必須拿著檢舉單上前規勸，告知對方剛剛有拍攝到亂丟菸蒂的情形，請他留下個人資料，以利檢舉。

谷阿莫實測當檢舉達人賺錢，發現被檢舉人都很配合。圖／取自YouTube
谷阿莫實測當檢舉達人賺錢，發現被檢舉人都很配合。圖／取自YouTube

原以為要被檢舉人填寫個人資料很困難，想不到實測發現大家都很配合，幾乎都是笑笑地寫下資料，雖然有人反問「一定要寫嗎？」最後仍是配合寫下資料，還有被抓的先生笑稱「就遇到了也沒辦法，真的是我不對」。谷阿莫表示，在西門町30分鐘就抓了5個人，入帳1800元。

之後谷阿莫一行人到公園，準備拍攝遛狗不清狗屎的民眾，想不到在公園等了30分鐘都沒有看到遛狗行人，其中抓到一名疑似未清狗屎的阿姨，不過上前詢問後發現她手裡確實有握著狗屎，地上的狗屎應是其他狗所留下。

谷阿莫表示，實測當檢舉達人蠻容易的，且被檢舉者心中多有把道德的尺，都會乖乖配合，檢舉別人亂丟菸蒂還不錯賺，平均10分鐘一單，時薪約2160元，若一天工作8小時可賺16000元，一個月30天就能賺到將近50萬元，最後他表示「歡迎大家來當檢舉達人，被揍不要怪我」。

其他網友紛紛留言「阿莫真狂，社會實驗都做起來了」、「看完這集心得：不要惹環保局稽查員」、「其實做這個職業，最終目的就是要被打，這樣才可以告傷害」、「政府應該找網紅去稽查，大家礙於怕被粉絲公審，就會乖乖配合了」、「這年頭做對的事必須低聲下氣，做不對的事還可以理直氣壯，看路上一堆糾紛就知道」。

谷阿莫 西門町 抽菸 網紅 遛狗

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