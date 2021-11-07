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美國頂大生都沒在讀書？網友搖頭曝內幕讚：兩能力大勝台灣

聯合新聞網 / 綜合報導
不少父母選擇讓小孩去擁有眾多明星學校的美國遊學，圖為美國名校史丹佛大學校園，非新聞當事學校。 圖／美聯社
不少父母選擇讓小孩去擁有眾多明星學校的美國遊學，圖為美國名校史丹佛大學校園，非新聞當事學校。 圖／美聯社

許多人嚮往去國外讀書，其中不少父母都選擇讓小孩去擁有眾多明星學校的美國遊學。不過就有一名網友好奇，美劇裡的美國大學生成天把妹、開派對，似乎不見其認真讀書的模樣，讓他質疑美國頂大生的程度真能贏過台灣頂大生嗎？讓網友們爭相駁斥，更讚美國頂大生無論在溝通創意表現上都比台灣學生出色。

原PO在PTT工作板上發文表示，看了美國客戶的背景，發現對方畢業於前段州立大學，世界排名小輸台大、與清交相當，想起以前看美劇都覺得美國大學生很廢，整天打球、把妹、開派對；相較之下，台灣頂大工科生認真念書，且台灣無論推甄或考研究所都超拚的，因此好奇「美國頂大生程度有很好嗎？」

對此，網友們爭相駁斥原PO的「很廢說」，直言「美劇拍頂大天天讀書、寫程式你會想看？」、「常春藤名校一學期修幾門課就可以累死你，而且美國人不補習是錯的，他們都請家教」、「看讀史丹佛博士的朋友每天累得像狗一樣」；談及美國頂大學生如此拚命的關鍵，網友一致指向當地大學的「天價學費」，「學費很貴，學生不敢亂來吧」、「我的教授說，因為美國大學學費很貴，所以很多學生都是靠獎學金來唸大學的，如果成績一不顧好，就會被取消獎學金資格」、「美國頂大學費超貴，當然拚死念」。

網友也盛讚美國頂大生，「碰過理論跟實作都很厲害」、「我覺得很強，親身經驗」、「同事是美國頂大回來台灣，工作實力跟溝通能力都很強，英文也很流利」；另外網友們分析美國、台灣頂大的差別，「台美大學風氣差很多，我覺得美國學校出來的學生更會溝通，也比較有創造力」、「美國一門課很精實，從理論到實作，台灣呢？」、「國外學程對於如何在團隊內溝通表達問題，其實有一定的訓練，台灣比較偏向作業跟考試，但台頂大的出去不會比較差」。

美國 大學生

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