快訊

今年前10月 大陸對台灣出口增31.7%

早知自購59萬AZ即期？ 莊人祥：評估後同意接收

桃園捷運綠線2025年將開通 網友：要超越新竹了嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
桃園捷運綠線將串聯桃園、八德、蘆竹、大園四個行政區。圖／ingimage
桃園捷運綠線將串聯桃園、八德、蘆竹、大園四個行政區。圖／ingimage

桃園市鄰近台北市，也有高鐵、台鐵、捷運等交通工具，其中正在施工的捷運綠線將串聯桃園、八德、蘆竹、大園四個行政區。一名網友提及，除了高鐵離桃園市區較遠以外，似乎沒有其他缺點，提問是否「遠遠超越新竹了？」

一名網友在「PTT Gossiping」提及，桃園的地理位置相近台北，除了現有的三鐵：高鐵、台鐵、捷運之外，綠線也正在施工中。原PO說，蓋完綠線後，除了高鐵跟桃園市區有一段距離以外，提問「沒什麼缺點了？是遠遠超越新竹了？」

許多網友認為桃園不太可能超越新竹，「沒科學園區難吧」、「不容易，除非台積電沒了」、「不可能，新竹的高科技產業鏈統領全台」、「光是薪資就差一大截」、「桃園除了人口多，但是薪資看不到車尾燈」。

不過，也有網友認為，桃園也有勝於新竹的優點，「住起來比新竹舒服」、「桃園美食比新竹稍微好一點」、「桃園唯一的優點就是離台北近」、「新竹人口有人家的一半嗎」、「除了薪水外，桃園沒任何地方輸新竹吧」。

桃園捷運綠線全長27.8公里，共有21座車站，為橫跨北桃園主要捷運線，包括串聯桃園、八德、蘆竹、大園四個行政區，並預計在2025年底完成工程。

桃園捷運路線圖。圖擷自桃園市政府捷運工程局YouTube
桃園捷運路線圖。圖擷自桃園市政府捷運工程局YouTube

桃園 新竹 捷運 高鐵 薪資 薪水 台積電

延伸閱讀

收水費帳單崩潰！他嘆「沒上膠」代價 網看傻：比泳池還貴

買房或生孩子哪個心裡比較踏實？ 網指1物才是重要關鍵

進台積電2個月後悔！他崩潰喊「好憂鬱」 內行勸：瘋掉前快走

CIA坦承斥資5.5億元研究火星 更請靈媒找百萬年前火星人

相關新聞

桃園捷運綠線2025年將開通 網友：要超越新竹了嗎？

桃園市鄰近台北市，也有高鐵、台鐵、捷運等交通工具，其中正在施工的捷運綠線將串聯桃園、八德、蘆竹、大園四個行政區。一名網友提及，除了高鐵離桃園市區較遠以外，似乎沒有其他缺點，提問是否「遠遠超越新竹了？」

上班族租屋處遭竊 網見房間照酸「低能小偷」：最值錢的不偷

有名男網友近期上網發文稱，他的租屋處遭小偷，整個房間被翻得亂七八糟，筆電、iPad、五倍券等重要物品全被竊走，為了請求網友幫忙尋賊，原PO將房間照片、監視器拍下的小偷照片全部放上網，未料許多網友卻轉移焦點，看到原PO房內一隻知名公仔竟然沒被偷，紛紛酸小偷「低能」，最值錢的東西卻沒偷到。

晚上拚二寶！老公端「這兩碗」助興她秒冷 網笑：他想結拜

許多情侶或是夫妻在愛愛前，會喝酒助興、增加情趣。一名女網友分享了自己和老公的趣事，她請老公在她洗澡前倒好酒，沒想到一出來看到的畫面「整個好掃興」，網友看了也笑翻「可能今晚他想跟妳結拜！」。

收水費帳單崩潰！他嘆「沒上膠」代價 網看傻：比泳池還貴

水、電等物資採納固定的計費方式，保障人民能負擔生活基本需求。不過近日就有民眾透露，自己收到最新一期的水費帳單，金額竟高達近9千元，查清原因後才發現原來和「水管未上膠」有關，讓他無奈直呼「連五倍券都不夠付」，相當懊惱。

一個人做什麼事「孤單寂寞覺得冷」？過來人曝這件事最慘

「一個人做什麼事會讓你覺得孤單寂寞？」有位網友在ptt女孩板發出大哉問。他說，他一直都是一個人，本來以為已經很習慣沒什麼，卻忽然覺得「一個人去木柵動物園，好孤單寂寞」，因為他覺得動物園就應該是「跟誰一起去的歡樂地方」，就像遊樂園一樣。

驚！新買筷子泡水清洗竟褪色 眾人建議這麼做

很多人習慣買了新的衣服、餐具等物品，都會先清洗過一遍再使用，不過有一名女網友在臉書貼出一張照片，只見新買的筷子泡在水裡竟然褪色，讓她非常訝異，貼文一出不少人都建議改用不鏽鋼筷子，安全又耐用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。