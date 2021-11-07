桃園捷運綠線2025年將開通 網友：要超越新竹了嗎？
桃園市鄰近台北市，也有高鐵、台鐵、捷運等交通工具，其中正在施工的捷運綠線將串聯桃園、八德、蘆竹、大園四個行政區。一名網友提及，除了高鐵離桃園市區較遠以外，似乎沒有其他缺點，提問是否「遠遠超越新竹了？」
一名網友在「PTT Gossiping」提及，桃園的地理位置相近台北，除了現有的三鐵：高鐵、台鐵、捷運之外，綠線也正在施工中。原PO說，蓋完綠線後，除了高鐵跟桃園市區有一段距離以外，提問「沒什麼缺點了？是遠遠超越新竹了？」
許多網友認為桃園不太可能超越新竹，「沒科學園區難吧」、「不容易，除非台積電沒了」、「不可能，新竹的高科技產業鏈統領全台」、「光是薪資就差一大截」、「桃園除了人口多，但是薪資看不到車尾燈」。
不過，也有網友認為，桃園也有勝於新竹的優點，「住起來比新竹舒服」、「桃園美食比新竹稍微好一點」、「桃園唯一的優點就是離台北近」、「新竹人口有人家的一半嗎」、「除了薪水外，桃園沒任何地方輸新竹吧」。
桃園捷運綠線全長27.8公里，共有21座車站，為橫跨北桃園主要捷運線，包括串聯桃園、八德、蘆竹、大園四個行政區，並預計在2025年底完成工程。
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