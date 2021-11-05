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收水費帳單崩潰！他嘆「沒上膠」代價 網看傻：比泳池還貴

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露，自己收到一期水費帳單高達8813元，讓他相當懊惱。 示意圖／聯合報系資料照片
一名網友透露，自己收到一期水費帳單高達8813元，讓他相當懊惱。 示意圖／聯合報系資料照片

水、電等物資採納固定的計費方式，保障人民能負擔生活基本需求。不過近日就有民眾透露，自己收到最新一期的水費帳單，金額竟高達近9千元，查清原因後才發現原來和「水管未上膠」有關，讓他無奈直呼「連五倍券都不夠付」，相當懊惱。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文表示，他收到本期的水費帳單後，發現自家的水費竟高達8813元，更無奈的是，他詢問了身邊經營麵攤的友人，原以為對方的用水量更大，沒想到朋友同期的水費只有2千多元，讓他忍不住抱怨道「我們的竟然要8千多，一本五倍券都還不夠付」。

隨後原PO也解釋，之所以得繳納如此高額的水費，其實是「水管未上膠」的代價。他指出，由於水管斷在水表後方，且旁邊就是河堤，他完全沒有發現漏水狀況，直到相關工作人員前來抄水表時，才發現水管似乎有異狀，但也已經為時已晚。

貼文曝光後，許多網友看見驚人水費也紛紛留言「好貴喔，天啊」、「這也真的太多了吧」、「水流成河了」、「比游泳池的水費還要多」；有人則提醒「沒上膠還有上不夠，遇到地震就容易走鐘」、「我以前是每天抄表，就是擔心這種狀況，每天抄很容易就發現問題」。

原PO張貼當期水費帳單。圖擷自facebook
原PO張貼當期水費帳單。圖擷自facebook

漏水 爆怨公社

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