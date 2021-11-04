一張加碼券都沒中 網友哀號：有繳稅卻被國家遺忘？

從10月12日開始，各部會連續4週抽出加碼券用以振興經濟，不過有網友哀號「連續4週通通都沒中」，是不是被國家遺忘了？也有另一位網友抱怨「我有繳稅，每年一毛都跑不掉，然後政府拿我的錢去抽獎送給別人？」他問網友該如何調適心情。

一名網友在PTT表示，他選擇抽農遊券、動滋券、數位藝FUN券和客庄券，結果他連續4週都沒有中，讓他不禁感嘆「是不是被國家遺忘了？」對此，有網友幽默回應「國家級邊緣人」、「史上最廢活動」、「不要問國家為你做了什麼，因為國家真的沒有為你做什麼」，也有人認為「應該規定抽過的號碼就不該再出現」。

另一位網友也抱怨，「我每年都有繳稅，政府卻拿我的錢去抽獎送別人，這樣公平嗎？」他自述，「肥宅很邊緣沒錯，但是也不應該被這樣子對待吧。我也是不偷不搶每天認真的有在工作啊！」他接著問網友該如何調適心情。對此，有網友回應「會中教召」，還有人安慰他「沒中就沒中，我也一張都沒中，有什麼好氣的」。

目前確認有7組號碼較為悲情，去年與今年兩年的加碼活動，一張加碼券都沒有中，分別是41、42、62、16、26、66、86。