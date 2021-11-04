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尾牙前夕老闆娘提議「這樣辦」 她傻眼：沒人比我們更奇葩！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享公司的奇葩尾牙，老闆娘竟叫他們每人煮一道菜來吃。示意圖／ingimage
一名網友分享公司的奇葩尾牙，老闆娘竟叫他們每人煮一道菜來吃。示意圖／ingimage

年底尾牙季即將到來，許多公司開始準備「尾牙活動」，無論是預定餐廳、採購抽獎禮品、安排活動表演，都讓公司上下忙翻。不過也有網友分享公司的「奇葩尾牙活動」，她表示，老闆娘在大家上班時，告訴員工「不然大家去市場買菜，一人做一道菜來吃」，底下也有不少網友分享「超瞎尾牙經驗」。

一名網友在Dcard分享，他們公司規模不大，是住家辦公室，同事們最多待滿一年就會離職，她諷刺「是所有員工都有問題，老闆、老闆娘絕對沒問題的公司」。她回憶，去年她進公司剛好滿半年，看著外面的公司都在籌辦尾牙抽獎，他們老闆娘就突發奇想，要求員工「大家就去市場買菜，一人做一道菜，一起在辦公室裡面吃比較溫馨」，而且員工只有3人，老闆娘自己還不會做菜。

對此，有許多網友也抱怨「尾牙明明就是感恩大家這一年以來的辛苦，結果在某些公司卻變相成為老闆的一種娛樂節目，還要求員工上台表演娛樂老闆，工作已經夠累了，老闆你到底還想怎樣？平常薪水已經夠摳了，真的不要再鬧了！」、「我們是各種才藝表演，和一堆酒後鬧事的人」、「雖然不用表演才藝，但是主管會想各種刁難關卡，用底下員工來娛樂老闆」、「我們尾牙每個人都要上去唱歌，不能開導唱，還要大合唱，超尷尬」、「尾牙真的是年末的惡夢！吃得很差還要邊吃邊尬聊，之前還被拱做主持」、「我之前公司也是這樣耶，而且尾牙禮品還要跟廠商業務要贊助」。

尾牙

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