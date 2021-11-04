平價牛排跌落神壇？「從爆滿到只剩5桌」老饕點原因嘆不意外

平價牛排示意圖。記者翁禎霞／攝影 在台灣常可看到各式牛排店，價格從百元到上千元都有。然而有網友好奇，某日用餐時間前往平價牛排店，卻發現人潮明顯不如以往，是否已經跌下神壇？文章釣出不少老饕，一面倒認為演變到現在的結果並不意外。

該名網友表示，用餐時間到了平價牛排店，裡面客人「不知道有沒有五桌」。對比昔日店外滿滿人潮，以及一旁的日式、韓式料理人滿為患的情形，顯得相當冷清。原PO便好奇平價牛排店是否難以重返榮耀，已經跌落神壇了？

文章吸引破百則留言，不少人指出漲價後不再平價是最大的因素，且類似的牛排店越開越多選擇也不被侷限。「原本最低價的150現在漲變160元QQ」、「漲20我直接不去了」、「就夜市牛排裝潢好看一點而已」。部分推文甚至認為周邊餐點勝過牛排，「濃湯還是有一定水準啦，至少料很敢放」、「麵跟餐包蠻好吃」、「玉米濃湯才是主體」。

有網友認為濃湯、餐包才是「本體」。示意圖。記者鄭國樑／攝影

雖然有人質疑根本沒有上過神壇，何來跌落之說，仍有網友力挺「還是不錯啊」，指出在物價飆漲的年代，已經稱得上是好物，「可以入口，不會餓死的代表」。此外有老饕指出「很看店欸，品質差距蠻大的」，上週去吃仍遇到客滿狀況，「我家旁邊一堆人排隊耶」。