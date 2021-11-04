影／餐廳的奇怪鐵桶寫著「請不要打開」 他好奇中招大罵可惡

人都有一種心態，越是被禁止去做的事情，就越會有著「那做了會怎麼樣呢」的好奇心。最近在日本，就出現一個巧妙利用這種想法，從客人手中賺取額外收入的店家。

根據日本媒體「grape」報導，日本網友「yuzucocco」最近在抖音上分享一部短片，表示他有次在某間餐廳，發現桌上擺著一個小鐵桶，上頭貼了紙條寫著「請不要打開」。然而在好奇心的驅動之下，yuzucocco還是打開了這個鐵桶。

就在開啟之後，yuzucocco才發現裡頭裝了好幾枚硬幣。原來這個鐵桶是拿來裝小費用的，而負責給小費的人，自然就是不聽勸告，擅自打開鐵桶的顧客。yuzucocco最後乖乖付了錢，還很不甘心的唸了一句「可惡」，不過從桶裡為數不少的硬幣來看，顯然中招的大有人在。

原來這個鐵桶是拿來裝小費的，從裡頭的銅板數量來看，顯然有不少顧客中招。圖擷取自 抖音

網友們也紛紛表示「這招太厲害了」、「受害者一大堆笑死」、「就算被拿光也是沒賠到錢」、「我的話就會丟一百元，然後拿走另一枚一百」、「不過去餐廳吃飯的也不差這點錢啦」、「這是在日本才會發生的事」、「雖然很不甘心但還是乖乖投錢了」、「很有趣啊，這種真的會想給」、「說什麼『不要看、不要拿』都會真的去做」。