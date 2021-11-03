零錢台語叫藍三還是銀角仔吵翻 網友拿「郭董」舉例秒懂
你會說零錢的台語嗎？有網友表示認識了一名台中來的人，某天突然被問「阿哩五銀角仔某？」，一時反應不過來讓對方以為聽不懂台語，又被問了一次「有沒有零錢啦」，這才恍然大悟。原PO便疑惑「有沒有南部零錢台語是銀角仔的八卦？」
原PO表示工作時有人想去買飲料，便被詢問「阿哩五銀角仔某？」，事後得知對方口中的「銀角仔」指的就是零錢，不過自己習慣說的卻是「藍三」，於是好奇零錢的各種說法，以及是否真的南北有別？
各地網友認為單純只是原PO聽得不夠多，事實上藍三、銀角仔都很常使用。推文普遍共識銀角仔特別指銅板、硬幣，藍三則是零頭、相對小額，不限於紙鈔或銅板。「對乾爹郭董來說一千萬是藍三阿，對你而言10塊才是藍三」、「千元換百元鈔，也會說換藍三欸」、「有十萬也能說一千是藍三」。
此外根據iTaigi愛台語網站，除了上述的零星(lân-san)、銀角仔(gîn-kak-á/gûn-kak-á)，相似的詞還有零星仔(lân-san-á)、角仔(kak-á)、散票(suánn-phiò)、零星錢(lân-san-tsînn)等說法。不過其中仍以零星、銀角仔獲得最多認可。
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