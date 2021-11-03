隔螢幕都有味道？他咳出乳白結石又臭又酸 壓爆猛吸直喊爽

不少人聽過扁桃腺，但你咳出過扁桃腺「結石」嗎？Dcard上一名網友分享，某日咳嗽時意外咳出一塊乳白色的物體，原以為是菜渣，但一舔才驚覺不對勁，竟是扁桃腺結石。即便隔著螢幕，不少人看了直呼母湯「喔看照片就能感受到臭」。

該名網友將咳出來的乳白色物體放在大拇指上，並說自己「第一次咳出那麼大顆的」，事後彷彿全身筋脈都被打通超療癒。此外他還忍不住「手賤馬上壓爆大力吸一口」，雖然味道臭臭酸酸的，但吸完之後直喊「那股酸味直接衝上來 好爽！」

留言意外有不少人懂原PO的感覺，「天啊原來那是扁桃腺石」、「以前咳出來不知道是什麼還捏下去聞看看」，甚至有人真以為是食物殘渣因此吞下肚。也有網友看了圖片表示這是「割完扁桃腺唯一後悔的事」，無法再重溫和原PO一樣的通體舒暢感。

根據元氣網整理，明明有刷牙卻消不了口臭，常自覺喉嚨卡卡、有異物感，可能就是扁桃腺結石惹禍。扁桃腺結石是由食物的殘渣、口腔內的壞菌、或人體凋亡的表皮細胞組成。若有相關症狀可洽詢耳鼻喉科醫生將結石挑出，若嚴重則會考慮扁桃腺切除手術。