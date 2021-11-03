好市多買新褲被豬隊友剪破洞 優秀人妻使出一招價值翻倍

新買的衣褲不小心就剪破洞，應該會很懊惱吧。一位女網友在好市多買了一件休閒褲，老公幫忙前標籤時，竟剪破了一個洞，想責備老公也於事無補，最後使出一招讓休閒褲瞬間變得完好無缺，網友大讚「優秀」。

一名女網友在《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，逛好市多時買了一件休閒褲，有事出門再回來時，發現休閒褲上怎麼有個小洞！再細看，褲子上的標籤已不見了，確認「果然是手殘的老公剪牌子的時候…」剪破的。

原PO表示，很想質問手殘的老公為什麼要幫忙剪牌子，還剪出一個洞來，令人超怒的，但於事無補，也曾想藉著好市多的無條件退貨原則，「拿去退貨說我回家看就變這樣…」，但實在是「做不出來也說不出來」，於是決定重溫國中家政課所學，利用繡線縫出一片葉子圖案，巧妙地遮住了破洞處。

網友一看成品照，紛紛大讚「很棒的手藝」、「有特色」、「手好巧，會以為是品牌Logo」、「獨一無二，而且還買不到」、「這年頭會女紅的不多啦，優秀」、「再縫兩片變成愛迪達」。

對於原PO的豬隊友老公，有網友表示「先生還活著嗎」、「原來不是只有我老公手殘，有人陪我真好」、「我兒子也發生過這種狀況…是大部分男人的通病？」、「手殘的人有時又很愛幫忙…根本找碴」。