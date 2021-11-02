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苗栗人的「熱狗」不是熱狗！ 鄉民困惑：跟其他縣市都不同

聯合新聞網 / 綜合報導
苗栗人專屬熱狗 圖／截自《苗栗大小事》
苗栗人專屬熱狗 圖／截自《苗栗大小事》

有網友驚訝發現，苗栗人口中所稱呼的熱狗，竟和其他縣市都不一樣！臉書社團《苗栗大小事》中有網友指出，苗栗人習慣把「黑輪」叫作熱狗，讓他十分好奇為甚麼會有這樣的稱呼？也有其他縣市的人會這樣稱呼黑輪嗎？貼文引起討論，也引來眾多苗栗網友捍衛自己的地方美食並解答問題。

原文網友指出，苗栗的「熱狗」和其他縣市的「黑輪」看起來相像，但仔細觀察似乎仍然有差，其他縣市的「黑輪」吃起來比較硬、而且好像沒有包紅蘿蔔絲，到底兩者是不是一樣的東西呢？「跪求資深苗栗人協助解惑」

許多網友產生共鳴「從小到大都叫熱狗啊」、「客家獨稱，衹有我懂家鄉味」、「我們的熱狗讚啊，可以炸、煎、烤、糖醋、炒韭菜」、「我媽說是熱狗就是熱狗，沒為什麼！」、「我苗栗人，到長大才知道那個不叫熱狗！」

也有網友專業解惑「好像只有苗栗市才這樣叫，頭份竹南都是叫黑輪或甜不辣」、「早年因為物質缺乏所以用剩下的魚漿來跟蔬果碎末混雜在一起做成形似「熱狗」的產品」、「現在的阿鄭伯小吃，以前是在苗商下面的阿腸伯，我有問過老闆娘（腸伯的女兒）典故，她說幾十年前阿腸伯故意把這個叫熱狗比較好賣...後來就一直叫熱狗了，以前比較流行的熱狗是裹一層粉炸的胖胖的沾番茄醬，那個苗栗比較少見」

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