便當6樣菜只要25元！網友結帳便宜到想哭 ：以為是自己的阿嬤

全球通膨壓力大，台灣的物價也不斷上升，一個便當的價格動輒7、80元，一名網友在臉書貼出一張有6樣菜色的便當照片，白飯也相當多，沒想到價格驚人地便宜，居然只要25元，讓她難以置信「真的是嚇死我耶」，紛紛跪求餐廳希望朝聖這家「佛心自助餐」。

網友在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一張照片，澎湃的便當裝滿白飯和高麗菜、小黃瓜、海茸、A菜、筍子、醃漬品和灑在白飯上的肉鬆，原PO提到這個便當是在台南的原住民阿嬤賣的，「雖然沒有所謂的主菜（肉啊那些），但才25元」，她驚訝便當竟如此便宜「25元連一杯沒有(鮮)奶的奶茶都買不到」，並在留言處表示結帳時快哭了「以為是自己的阿嬤」、「我剛剛特地去爬評論，真的都這種價格」。

原PO還特地去爬這間自助餐廳的評論。圖／取自《爆廢公社公開版》

貼文一出，立刻引起網友按讚，「你跟我說這樣25？？」、「不要說做健康了，25塊應該虧錢的唄」、「有些沒肉的菜飯就要賣60了」、「這個我至少會給40，擔心阿嬤不會算虧本」、「阿嬤找錯錢啦，快去還人家」、「阿嬤賺的是客人臉上的快樂」、「祝阿嬤身體健康」、「在台南哪裡？25元！我要去吃垮他」、「這慈善事業來著」，不少網友直呼「不可能」，有內行的網友則透露這是在台南東區富農街的一間自助餐店，中午人潮時常很多，價格相當親民。