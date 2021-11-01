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搭公車捷運要小心！通勤女「親身經歷」後嚇傻：整路都不安

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣的大眾交通工具十分普及，其中公車及捷運就是不少上班族及學生通勤的重要工具。 示意圖／ ingimage
台灣的大眾交通工具十分普及，其中公車及捷運就是不少上班族及學生通勤的重要工具。 示意圖／ ingimage

台灣的大眾交通工具十分普及，其中公車捷運就是不少上班族及學生通勤的重要工具，但日前卻有一名網友分享，自己搭公車時，不小心開啟了手機的「這個功能」，讓他傻眼發文抱怨「結果，人生果然處處有驚嚇呢！」

原PO在Dcard上以「我再也不收陌生人的Airdrop」為題指出自己之前看過有人因為手機開著Airdrop，結果收到陌生人傳來奇怪的圖片，像是生殖器或者其他性暗示的圖片，沒想到這次換自己遇到了。

「結果，果然人生處處有驚嚇。」原PO分享，當初抱持著應該不會有人無聊亂drop吧，說不定是有人想求救之類的想法，就欣然接受了圖片，沒想到接收後看到的竟是一張男女交疊的體位照，便不禁讓他大嘆「每件事情的狀況都不是一樣的，如果真的有一天有人或者是我真的發生什麼事情，可能要用Airdrop告訴大家什麼，這種噁圖案例，真的只會一直消耗社會信任值，到最後連求救機會都沒有了」。

此文一出，便引起許多過來人紛紛說明，「認同+1，萬一真的有人要求救，別人也收不到了」、「剛換蘋果時第一次收到Airdrop超興奮，想說會不會收到貓貓提醒沒關（Airdrop功能），結果點開發現是生殖器真的心情超糟」、「之前在捷運也收過兩三張，之後就不亂收了」、「之前搭火車還遇到傳中指照的，有夠沒水準」、「收過一次生殖器的照片，不安一整路，感覺一直有人盯著我」。

捷運 公車 Dcard

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