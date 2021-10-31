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教召14天新制上路！他推「3+11」解方 網笑：免會議記錄通過

聯合新聞網 / 綜合報導
教召新制明年上路，預估將會有一萬名後備軍人接受「1年1召、1次14天」的教育召集。本報資料照片
教召新制明年上路，預估將會有一萬名後備軍人接受「1年1召、1次14天」的教育召集。本報資料照片

教召新制明年上路，預估將會有一萬名後備軍人接受「1年1召、1次14天」的教育召集，卻讓許多七年級生感到不滿。因此，就有網友搭上時事，搞笑想出「3+11」的教召解方，引起熱烈迴響。

為了強化後備戰力，國防部邱國正28日宣布教召新制，將志願役、義務役後備軍人的選充年限，自8年調整成15年內，意味著2007年後退伍的志願役和軍事役士官兵都可能適用14天教召新制；同時採「後退先用」原則，意即剛退伍者，將先接到教召令，其餘被教召的後備軍人則仍維持原有的5天訓期。

對此，已經歷過兩次教召的原PO在PTT八卦板上發文表示，曾體驗過10天，現在要改成14天實在受不了，因此提議是否能改成「3+11」──3天進營訓練、11天在家訓練，更稱（機師）隔離14天會有壓力，質疑為何現在「又雙標」？讓大批網友們笑翻。

網友紛紛留言回覆「太神啦，同意」、「11天可以開視訊上課」、「快發起公投連署，第五個同意要出現了」、「當然同意，身心壓力受不了」、「這個你很會，不需要會議紀錄了，直接用」、「笑死，希望范雲委員也能強烈建議一下，造福七年級」、「要問問范委員同不同意」。

教召 軍人 志願役 范雲 國防部 邱國正

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