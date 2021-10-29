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粉紅色蕃薯收成！農夫拔出「哇哇」好害羞 直接轉送親戚

聯合新聞網 / 綜合報導

根莖類蔬菜的成長容易受到環境影響，從而長出各種千奇百怪的形狀。最近一位日本農家，就發現了一顆長相令人有點害羞的蕃薯，照片PO上網引起許多網友們嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「haumaach」最近分享一張照片，畫面中有一根長條型，頂端則成圓球狀的蕃薯。這個奇妙的形狀，加上蕃薯本身的顏色，立刻讓人聯想到男性的那話兒。

報導指出，haumaach是一位20多歲的農夫，當他拔出這條蕃薯時，自己都忍不住「嗚哇」叫出聲來，可見得自己也非常驚訝，也不明白怎麼會剛好長成這個模樣。最後他沒有自己處理這顆蕃薯，而是將它送給了親戚。

網友們則紛紛回應「笑死蕃薯長這樣」、「連毛都有耶，還原度太高了」、「我知道，這是哆拉A夢的手對吧」、「拜託請好好保存」、「裝個電就變情趣玩具了」、「尺寸超大的啦」、「其實看起來滿好吃的」、「是動了什麼手術嗎」、「感受到強大的生命力」、「要蒸？要煮？還是烤來吃呢」、「充滿惡意的蕃薯啊」。

日本一位網友種植蕃薯，長出來的形狀卻像是男性的那話兒。圖擷取自twitter
日本一位網友種植蕃薯，長出來的形狀卻像是男性的那話兒。圖擷取自twitter

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