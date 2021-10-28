他見機車超載喊「買不起汽車別生」 網揭真相：不一定是沒車

台灣被稱為「機車王國」，不少人都是機車作為代步工具，上下班通勤都是騎機車。一名網友表示，在路上常常看到不少人騎機車都違規超載，認為相當危險，於是好奇，「買不起汽車，是不是就不要生小孩？」，引起不少網友討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他常常看到路上很多人騎機車都違規超載小孩，每次看到都覺得相當危險，「根本人包鐵，出事小孩直接噴飛，很危險欸，有汽車才能對得起家人吧」，於是想問問，買不起汽車是否就不該生小孩，引發網友熱烈討論。

有網友紛紛同意，「正確，超危險的」、「本來就是了，騎車載跟把小孩當氣囊沒兩樣」、「看到騎車後座抱幼兒就覺得很恐怖」、「有房有車在考慮生小孩比較好，不然全家出遊要騎車？」。

不過，有網友認為，「我朋友交通工具只有腳踏車，生兩個，給你參考」、「部分人的標準還要不能買二手車吧」、「有車有房，我還是常騎機車載小孩」、「出門玩搭捷運、公車就好」、「我同事夫妻年收破300（萬）還是騎機車載小孩啊，他說來回時間差2倍多」、「我有車開，但我還是會騎車載小孩，市區擠死了」、「我不少有家庭的朋友年收都很高，在台北市區根本不想開車」、「雙北大眾運輸方便，其實還好」。

有網友則認為，不想開車的原因在於「不方便停車」，「這種又不一定是沒汽車，台灣就擠開車很痛苦」、「不是買不起，是不方便」、「校門口經常就兩排汽車並停等小孩，真的很懶得開車去跟大家擠，騎車方便除非下雨」、「日本到處都是廣大人行道，台灣只有廣大路肩畫紅線外加一堆違停」。