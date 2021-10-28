台北隨便吃一天餐費破500元… 網曝「一餐100元」吃好吃飽秘訣

物價愈來愈高，薪水愈來愈薄，從十年前100元可以吃一天，到現在可能不夠吃一餐，讓人不禁感嘆生活不易。有網友便發現自己隨便吃一天餐費都會超過500元，苦思無解只好上網求助，不少人也分享自己的「省錢吃法」。

原PO分享了自己當日三餐菜單，從早餐的鐵板麵加蛋、奶油吐司、雞米花配大冰奶，午餐250元的輕食小火鍋，晚餐則是金額加總逼近200元麥當勞。他表示，雖然因為打疫苗想吃好一點，但沒想到一天餐費加起來接近600元，回顧過去記帳，平常主餐加杯飲料或湯就會破百，三餐隨便吃也可能超過500元，到底在台北生活要如何將一餐控制在100元以內，又吃得好呢？

文章吸引網友討論，紛紛留言「台北一餐100內，要嘛吃粗飽，要嘛吃不飽」、「即期品是你的好朋友」、「你早餐吃太多了吧」、「食量有點驚人」、「我也覺得是總量太多導致價錢偏高，但在台北市外食一天普通吃500正常，早餐100，午晚餐各200」。也有人點出餐費爆表的關鍵「不要喝飲料，變胖又沒營養，還燒錢」、「飲料戒掉改喝開水」。

原PO則表示，其實他平常有做168間歇性斷食，不吃早餐跟宵夜，偶爾會買友善時光，但當天打完BNT疫苗後，不知為何「一整天超餓」，才會吃這麼多。

有人也分享自己一天菜單供原PO參考，「早餐吃饅頭蛋或燒餅蛋，自己泡咖啡，午、晚餐吃自助餐，通常早餐會再加份水果，偶爾買杯青茶喝，平均一天240元至270元不等」、「早餐饅頭蛋配豆漿，午餐吃附近的80元便當，在公司還會吃免費提供的餐點，晚餐吃義大利麵加蛋、自己再煮一碗絲瓜配，運動後宵夜則是清漿豆漿加茶葉蛋，一天約270元」，有人則建議注意餐廳的優惠組合，或外送、自取有折價的划算店家，飲料則改喝超商有買一送一的。