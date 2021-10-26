萬元電動滑板車標成千元賣家拒出貨 她掃2725件：我就是貪

網路購物既方便又便宜，但有時也會遇到賣家出錯的問題。一名網友在露天拍賣網購，發現市價萬元的電動滑板車僅售一千多元，直接全包。事後，賣家解釋標錯價格，不願意出貨，網友便公審賣家，還搬出拍賣條款跟賣家狡辯，邏輯讓其他網友「傻眼」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」提及，露天拍賣有賣家誤植價錢，將上萬元電動滑板車標成千元價錢，因此全包2725件商品。賣家事後釐清狀況，表示「不能強買強賣的，這個根本是偏離價值本身的價格，隨便想都知道不可能。」因此不出貨，氣得原PO公審與賣家對話，還貼出露天拍賣的條款，要求對方照原先標錯的價格賣給她，賣家也回覆，已告知是價格輸入錯誤，直言「糾結那些幹嘛？」

原PO公開跟賣家的對話內容。圖擷自 爆料公社

原PO拿出露天拍賣條款跟賣家爭辯。圖擷自 爆料公社

原PO坦言自己就是貪心，更解釋一切關係到總金額，指出「一筆訂單差了近一千元，如果是2725筆(件)，一共多少錢？超過2位數，我就不知道怎麼計算了！」並堅持因為賣家自己標錯價，應該要照樣出貨。不少網友看到原PO發文後，直呼「我只看到貪心的醜陋嘴臉而已！」、「還想找人支持妳，是哪來的臉？」、「惡意下單，妳去查查看，如果只下單1個，還好談」、「明知低於行情價，一次下單2725筆，怪賣方不出貨」。

原PO坦言自己就是貪心，更解釋一切關係到總金額，邏輯讓不少網友「傻眼」。圖擷自 爆料公社

一些網友說，拿露天拍賣條款威脅賣家也是沒用的，「只要賣家尚未出貨隨時都能取消交易，這是保障雙方權益，交易完成是妳已經付了錢完成取件，法律上的交易才算結束」、「他沒出貨或是妳還沒取貨付款，不算交易完成，也沒有法律責任，妳去露天鬧也沒用！」、「貨權還沒移轉前，債權和所有權都還沒成立；對方也在成立前告知，妳沒賺到便宜，賣家也沒有騙妳」。