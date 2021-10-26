快訊

圖表／11月8日起打高端無法入境美國 台人常去國家規定一次看

第十二輪再加開！41歲以上可預約AZ疫苗 今18點開放

萬元電動滑板車標成千元賣家拒出貨 她掃2725件：我就是貪

聯合新聞網 / 綜合報導
露天拍賣有賣家誤植價錢，將上萬元電動滑板車標成千元價錢，有網友直接全包2725件。圖擷自爆料公社
露天拍賣有賣家誤植價錢，將上萬元電動滑板車標成千元價錢，有網友直接全包2725件。圖擷自爆料公社

網路購物既方便又便宜，但有時也會遇到賣家出錯的問題。一名網友在露天拍賣網購，發現市價萬元的電動滑板車僅售一千多元，直接全包。事後，賣家解釋標錯價格，不願意出貨，網友便公審賣家，還搬出拍賣條款跟賣家狡辯，邏輯讓其他網友「傻眼」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」提及，露天拍賣有賣家誤植價錢，將上萬元電動滑板車標成千元價錢，因此全包2725件商品。賣家事後釐清狀況，表示「不能強買強賣的，這個根本是偏離價值本身的價格，隨便想都知道不可能。」因此不出貨，氣得原PO公審與賣家對話，還貼出露天拍賣的條款，要求對方照原先標錯的價格賣給她，賣家也回覆，已告知是價格輸入錯誤，直言「糾結那些幹嘛？」

原PO公開跟賣家的對話內容。圖擷自爆料公社
原PO公開跟賣家的對話內容。圖擷自爆料公社

原PO拿出露天拍賣條款跟賣家爭辯。圖擷自爆料公社
原PO拿出露天拍賣條款跟賣家爭辯。圖擷自爆料公社

原PO坦言自己就是貪心，更解釋一切關係到總金額，指出「一筆訂單差了近一千元，如果是2725筆(件)，一共多少錢？超過2位數，我就不知道怎麼計算了！」並堅持因為賣家自己標錯價，應該要照樣出貨。不少網友看到原PO發文後，直呼「我只看到貪心的醜陋嘴臉而已！」、「還想找人支持妳，是哪來的臉？」、「惡意下單，妳去查查看，如果只下單1個，還好談」、「明知低於行情價，一次下單2725筆，怪賣方不出貨」。

原PO坦言自己就是貪心，更解釋一切關係到總金額，邏輯讓不少網友「傻眼」。圖擷自爆料公社
原PO坦言自己就是貪心，更解釋一切關係到總金額，邏輯讓不少網友「傻眼」。圖擷自爆料公社

一些網友說，拿露天拍賣條款威脅賣家也是沒用的，「只要賣家尚未出貨隨時都能取消交易，這是保障雙方權益，交易完成是妳已經付了錢完成取件，法律上的交易才算結束」、「他沒出貨或是妳還沒取貨付款，不算交易完成，也沒有法律責任，妳去露天鬧也沒用！」、「貨權還沒移轉前，債權和所有權都還沒成立；對方也在成立前告知，妳沒賺到便宜，賣家也沒有騙妳」。

標錯價 網購

延伸閱讀

台灣老師在「Pornhub」教微積分成清流 一年狂撈750萬元

大雨中忙公事 她爽約遭KTV店家傳訊罵「沒信用的垃圾」

洗衣忘記拿出 一萬元的五倍券洗爛全泡湯

一年內沒生孩子要「淨身出戶」 媳婦爆真相讓婆婆停止催生

相關新聞

萬元電動滑板車標成千元賣家拒出貨 她掃2725件：我就是貪

網路購物既方便又便宜，但有時也會遇到賣家出錯的問題。一名網友在露天拍賣網購，發現市價萬元的電動滑板車僅售一千多元，直接全包。事後，賣家解釋標錯價格，不願意出貨，網友便公審賣家，還搬出拍賣條款跟賣家狡辯，邏輯讓其他網友「傻眼」。

女抱怨友人負責開車卻不肯分擔車資 網傻眼：是司機還是朋友

出去旅遊時，年輕人喜歡自駕遊，不僅可以省錢，也可以彈性規劃行程。一位女網友與友人在台東自駕遊，三天都由同一個女生開，但還車時，負責開車的朋友不想分擔車資，讓原PO心情很差，感到傻眼，引來其他網友討論分擔車資的問題。

新人結婚登記撲空酸「時間到就下班」 網怒：不然咧

準時上下班在很多行業已經習以為常，尤其銀行業更是3點半就準時拉下鐵門，而政府單位更是行之有年，所以市民洽公也多數會趕在下班之前。不過有網友在自己臉書貼圖嘲諷「準時下班很棒棒」，此舉不僅引起其他網友們熱議，更有人酸「時間到了，當然下班，這樣也能酸戶政的員工？」

紙箱上紅筆寫9個中文字「有看沒有懂」 網笑：國文老師要哭泣了

有誰知道正確答案呢？網友分享他在路上看到一個大紙箱，上頭寫著9個字，雖然每個字各自分開都看得懂，但如果整個放起一起看卻不得其意，而網友們看完也討論出各種奇怪的排列組合答案，許多人仍舊是有看沒有懂。

洗衣忘記拿出 一萬元的五倍券洗爛全泡湯

不少民眾已經領取振興五倍券，熱衷研究到底要麼花用最划算。不過一名網友的長輩洗衣服時，忘記檢查口袋，洗完衣服才發現裡面全是爛掉的五倍券。

剝開蝦頭驚現「藍色汁液」狂流急PO網 網友解惑這原因

紅色鮮蝦是平常很常見的海鮮美食，《爆系知識家》社團卻有網友貼出一張奇特的蝦子照片，將蝦頭剝開，將蝦身和殼分離的時候，竟從蝦肉裡流出略帶螢光的藍色汁液，讓原PO好奇詢問「請問生蝦剝開裡面是藍色的正常嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。