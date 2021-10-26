快訊

王必勝不倫戀重傷指揮中心 羅一鈞：他心情平穩

長者停滯打疫苗 莊人祥：考慮外展、捷運站外隨時打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗衣忘記拿出 一萬元的五倍券洗爛全泡湯

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提及，長輩因為洗衣服忘記檢查口袋，洗完衣服才發現裡面全是爛掉的五倍券，直呼「政府不要把人民耍的團團轉」。 圖／聯合報系資料照片
一名網友提及，長輩因為洗衣服忘記檢查口袋，洗完衣服才發現裡面全是爛掉的五倍券，直呼「政府不要把人民耍的團團轉」。 圖／聯合報系資料照片

不少民眾已經領取振興五倍券，熱衷研究到底要麼花用最划算。不過一名網友的長輩洗衣服時，忘記檢查口袋，洗完衣服才發現裡面全是爛掉的五倍券。

一名網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」提及，因為家中長輩洗衣服時，忘記把五倍券拿出來，導致一萬元的五倍券僅有不到五百元能搶救，剩下的九千六百元則請銀行傳照片給1988辨識，卻因為「餘留部份不到四分之三以上」而無法接受更換。讓原PO疑惑，經濟部長曾表示，誤洗的五倍券在能辨識的範圍內可更換，問道：「難道這些是無法辨識的五倍券嗎？」並抱怨「很感謝政府的美意發行五倍券，但對記性不好的長輩真的是增添困擾，若無法更換請在票券寫清楚或直接發現金，不要把人民耍的團團轉」。

原PO請銀行傳照片給1988辨識，卻因為「餘留部份不到四分之三已上」而無法接受更換。圖擷自爆料公社(官方粉專專屬)
原PO請銀行傳照片給1988辨識，卻因為「餘留部份不到四分之三已上」而無法接受更換。圖擷自爆料公社(官方粉專專屬)

不過，其他網友則認為這是原PO的個人疏失，不應該怪罪政府，「只是剛好洗到的是五倍券，如果今天洗掉的是現金，你會不會也上來抱怨政府發行現金？」、「對記性不好的長輩是增添困擾？那你們晚輩當時怎不直接拿現金直接跟長輩換五倍券就好？」、「就算是發現金，這位長輩應該也可能把現金洗壞吧？下次叫政府發金條好了，這樣才洗不壞！」　　

也有網友建議原PO，「不經一事，不長一智，長輩知道以後洗衣服都要檢查口袋」、「偷偷拿你的五倍券換給長輩，別讓長輩不開心吧！」

按照經濟部破損五倍券使用守則，只要符合3個條件之一還是可以使用：一、破損，但餘留部分在四分之三以上；二、破損，但片片能吻合；三、污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。　　　

延伸閱讀

英國真人版「魷魚遊戲」將登場 獎金大減但不會被處決

租房心酸史！北部房租貴又不能殺價 搬南部「連狗都要面試」

菜鳥到職徹夜加班 老闆以為撿到寶隔天才知「全公司被搬空」

高樓層遇地震應往上或往下逃？ 網友解釋這樣做最安全

相關新聞

洗衣忘記拿出 一萬元的五倍券洗爛全泡湯

不少民眾已經領取振興五倍券，熱衷研究到底要麼花用最划算。不過一名網友的長輩洗衣服時，忘記檢查口袋，洗完衣服才發現裡面全是爛掉的五倍券。

剝開蝦頭驚現「藍色汁液」狂流急PO網 網友解惑這原因

紅色鮮蝦是平常很常見的海鮮美食，《爆系知識家》社團卻有網友貼出一張奇特的蝦子照片，將蝦頭剝開，將蝦身和殼分離的時候，竟從蝦肉裡流出略帶螢光的藍色汁液，讓原PO好奇詢問「請問生蝦剝開裡面是藍色的正常嗎？」

6.5強震哥哥一舉動肉身護妹 16秒影片暖哭上萬網友

宜蘭南澳鄉24日發生芮氏規模6.5有感強震，台北最大震度4級，搖晃程度劇烈，地震後各地民眾受到驚嚇，直呼「讓人想到九二一地震，真的太可怕了」，有網友分享一段感人的影片，一對兄妹原本待在客廳，地震當下哥哥馬上放下手機，衝去沙發緊抱住妹妹，引起網友按讚轉發。

大雨中忙公事 她爽約遭KTV店家傳訊罵「沒信用的垃圾」

一名女上班族預約了一間日文KTV，卻因臨時有公事爽約，事後竟遭店家傳簡訊辱罵「沒信用的垃圾」，她將整個經過貼上《Dcard》抱怨。引起網友討論「兩方行為都有很大問題」。

全聯10年前沒人去如今成霸主 網點超車其他超市爆紅關鍵

全聯日前拋出震撼消息，宣布收購大潤發賣場，不少人對於中小型超市全聯併購量販店感到訝異，有網友因此好奇是什麼「全聯能夠達到這樣的規模到底是靠什麼？」貼文引發眾多討論...

高樓層遇地震應往上或往下逃？ 網友解釋這樣做最安全

宜蘭24日發生規模6.5級的地震，隨著手機裡的國家警報鳴笛，民眾也採取地震防範措施。一位網友則提問，住在11樓以上遇地震時，應往上逃、往下逃，還是留在原地最安全？其他網友紛紛留言解釋最好的方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。