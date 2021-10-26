洗衣忘記拿出 一萬元的五倍券洗爛全泡湯

不少民眾已經領取振興五倍券，熱衷研究到底要麼花用最划算。不過一名網友的長輩洗衣服時，忘記檢查口袋，洗完衣服才發現裡面全是爛掉的五倍券。

一名網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」提及，因為家中長輩洗衣服時，忘記把五倍券拿出來，導致一萬元的五倍券僅有不到五百元能搶救，剩下的九千六百元則請銀行傳照片給1988辨識，卻因為「餘留部份不到四分之三以上」而無法接受更換。讓原PO疑惑，經濟部長曾表示，誤洗的五倍券在能辨識的範圍內可更換，問道：「難道這些是無法辨識的五倍券嗎？」並抱怨「很感謝政府的美意發行五倍券，但對記性不好的長輩真的是增添困擾，若無法更換請在票券寫清楚或直接發現金，不要把人民耍的團團轉」。

原PO請銀行傳照片給1988辨識，卻因為「餘留部份不到四分之三已上」而無法接受更換。圖擷自 爆料公社(官方粉專專屬)

不過，其他網友則認為這是原PO的個人疏失，不應該怪罪政府，「只是剛好洗到的是五倍券，如果今天洗掉的是現金，你會不會也上來抱怨政府發行現金？」、「對記性不好的長輩是增添困擾？那你們晚輩當時怎不直接拿現金直接跟長輩換五倍券就好？」、「就算是發現金，這位長輩應該也可能把現金洗壞吧？下次叫政府發金條好了，這樣才洗不壞！」

也有網友建議原PO，「不經一事，不長一智，長輩知道以後洗衣服都要檢查口袋」、「偷偷拿你的五倍券換給長輩，別讓長輩不開心吧！」

按照經濟部破損五倍券使用守則，只要符合3個條件之一還是可以使用：一、破損，但餘留部分在四分之三以上；二、破損，但片片能吻合；三、污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。