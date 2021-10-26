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大雨中忙公事 她爽約遭KTV店家傳訊罵「沒信用的垃圾」

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
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一名女上班族預約了一間日文KTV，卻因臨時有公事爽約，事後竟遭店家傳簡訊辱罵「沒信用的垃圾」，她將整個經過貼上《Dcard》抱怨。引起網友討論「其實兩方行為都有很大問題」。

原貼文說，她上禮拜六原本約了一家日文KTV七點的時段，但在時間快到時接到主管電話，她不得不在路邊打資料聯絡客戶，當時還下雨整個超狼狽，因此忙到忘記預約時間。處理完事情時已經超過七點半了，才發現手機有3通KTV打來的未接來電。

她原本想回撥電話道歉，卻發現店家有傳來簡訊，裡面只寫了一句「不來不聯絡也不接電話，沒信用的垃圾！」她表示「超過時間沒聯繫店家是我的不對，但第一次遇到店家特地傳簡訊罵我是垃圾耶」，她回撥電話道歉的意願「也就消失了」。她還表示，這家日K在網路上也經常被評價說態度很差，她經常唱日K，但因為硬體和環境較差，其實本來就不太想來這家，現在又發生這種事，「我以後可能都不會光顧了。」

有前員工跳出來回應「這間KTV包廂比較少，所以臨時取消的確對店家損失蠻大的。不過這間內部經營真的問題多多」。也有網友表示「告下去了啊」、「罵垃圾判賠8000，供妳參考」、「想做生意還敢噴人垃圾」，但更多網友認為兩方都有錯「妳有錯在先，他有錯在後」、「雖然對方不該辱罵妳，妳可以覺得自己是不得已的，但店家立場根本不知道這些，雙方都沒做好，不明白為甚麼要PO出來公審」、「妳最後也沒道歉啊」。

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