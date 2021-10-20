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家中長輩的拿手菜是什麼？ 網一面倒答「這道菜」：很花時間

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，媽媽的拿手菜是排骨湯、阿公則很擅長煎蘿蔔糕，於是好奇，「大家家裡的長輩有什麼拿手菜？」。圖／ingimage
一名網友表示，媽媽的拿手菜是排骨湯、阿公則很擅長煎蘿蔔糕，於是好奇，「大家家裡的長輩有什麼拿手菜？」。圖／ingimage

若有在開伙的家庭，家中長輩們都會有幾樣拿手菜，不少人離鄉工作後，都會想念家中的「家鄉菜」。一名網友表示，媽媽的拿手菜是排骨湯、阿公則很擅長煎蘿蔔糕，於是好奇，「大家家裡的長輩有什麼拿手菜？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「女人版」發文，最近跟朋友聊到，他媽媽的拿手菜是很講究的鑄鐵鍋煎牛排、宮保雞丁、白菜滷及豬肉味噌湯，剛好都是他愛吃的料理，令他相當羨慕，原po媽媽的拿手菜則是排骨湯，「她煮的排骨湯不管是蘿蔔排骨、冬瓜排骨、山藥排骨、清燉排骨，都比外面賣的好喝很多」，阿公很擅長煎恰恰的蘿蔔糕、阿嬤則是很會做可怕的醃蕗蕎，「味道像荸薺但更咕溜，而且是用醋醃的會有個酸腥味」，但爸爸卻超愛，於是好奇「大家家裡長輩都有什麼拿手的代表菜？」。

網友紛紛表示，「我爸超會煮麻油雞跟麻油雞飯，我同學很愛吃」、「我媽煮的肉燥醬超好吃的」、「奶奶超會煮，沒有不好吃的，尤其是江浙菜，有時去外面江浙菜館吃完，都會覺得還不如找奶奶撒嬌，讓他煮給我吃好」、「過世奶奶的菜脯鯊魚肉餅，一絕」、「叔叔很會煮麻油雞」、「竹筍炒肉絲 吃到會怕」、「我媽煮的麻油燒酒雞跟魷魚螺肉蒜湯」、「懷念阿嬤的飯湯」。

其中最多長輩會做的拿手菜是「滷豬腳」，「我家是滷豬腳跟排骨湯，肉一定要燉到軟爛一戳就開或燉出膠質，超愛那口感，但就是很花時間」、「滷豬腳跟滷肉+1，我媽以前會慢燉4小時去滷或是放隔夜讓滷汁滲透進去，最近則是改用金小萬去煮，她說時間可以縮短到1小時煮好，我吃是覺得味道一樣，但口感變得更好了，Q彈好吃，而且很嫩」、「燉牛肉、滷豬腳、白切鵝、菜頭粿、油飯、粽子、大菜都很好吃」

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