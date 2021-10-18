一定要冰或熱？他自曝都這樣點手搖飲 網友：店員會為難吧

台灣的手搖店販賣各式各樣的飲料，顧客可以自行添加配料，還可以決定甜度、冰塊。不過，一位網友分享自己點手搖的習慣，並表示從未被拒絕過，引起網友討論，有些人認為原PO的習慣是在為難店員。

一位網友在網路論壇「PTT WomenTalk」提及，只要自己感冒、生理期或遇上冷天氣，絕對會點溫的手搖飲料，店員也從未拒絕這個要求。原PO說，似乎版上不常討論溫的手搖飲料，也沒什麼人聽過別人點，令他覺得很驚訝。因此在PTT提問，「大家會點溫的飲料嗎？會覺得這樣點很奇怪嗎？」

有網友認為喝溫的手搖飲料十分奇怪，「不敢喝溫的，口感很怪」、「還有人會點常溫，到底三小」、「要嘛冰的要嘛熱的，溫的真的不懂」、「溫的很無感，會覺得自己泡就好了」，也有人直言曾經點過溫的，但店員「看起來很為難，就很少這樣點了，除非菜單有特別寫」、「溫的是在為難店員」。

不過，也有網友認為，喝溫的飲料對身體好，「冬天都喝50嵐溫的」、「會啊，天氣冷就喝溫的」、「生理期跟平常預防生理痛就會點熱薑茶之類的」、「我也喜歡喝溫的」。與原PO有同樣習慣的網友則表示，偶爾會有店家不給做溫的手搖飲料，但認為冰飲料確實對身體不好。