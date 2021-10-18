聽新聞
test
0:00 / 0:00
一定要冰或熱？他自曝都這樣點手搖飲 網友：店員會為難吧
台灣的手搖店販賣各式各樣的飲料，顧客可以自行添加配料，還可以決定甜度、冰塊。不過，一位網友分享自己點手搖的習慣，並表示從未被拒絕過，引起網友討論，有些人認為原PO的習慣是在為難店員。
一位網友在網路論壇「PTT WomenTalk」提及，只要自己感冒、生理期或遇上冷天氣，絕對會點溫的手搖飲料，店員也從未拒絕這個要求。原PO說，似乎版上不常討論溫的手搖飲料，也沒什麼人聽過別人點，令他覺得很驚訝。因此在PTT提問，「大家會點溫的飲料嗎？會覺得這樣點很奇怪嗎？」
有網友認為喝溫的手搖飲料十分奇怪，「不敢喝溫的，口感很怪」、「還有人會點常溫，到底三小」、「要嘛冰的要嘛熱的，溫的真的不懂」、「溫的很無感，會覺得自己泡就好了」，也有人直言曾經點過溫的，但店員「看起來很為難，就很少這樣點了，除非菜單有特別寫」、「溫的是在為難店員」。
不過，也有網友認為，喝溫的飲料對身體好，「冬天都喝50嵐溫的」、「會啊，天氣冷就喝溫的」、「生理期跟平常預防生理痛就會點熱薑茶之類的」、「我也喜歡喝溫的」。與原PO有同樣習慣的網友則表示，偶爾會有店家不給做溫的手搖飲料，但認為冰飲料確實對身體不好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言