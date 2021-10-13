想找烏克蘭老婆？ 留學台男曝「把妹經驗」：不好娶

單身男子想娶烏克蘭女子回家當老婆？一名台灣留學生傳授「把妹經驗」，直言「跟烏克蘭女生交往，沒有告白這件事，你一個女生都把不到」，行動一定要夠明確，因為當地性觀念與台灣非常不同。

該名留學生在「Dcard」發了「想娶烏克蘭女生的看這邊，烏克蘭女生不好娶」一文表示，我在烏克蘭唸過研究所，交過幾個女友，看到有人在講要花錢娶烏克蘭老婆，便傳授自身經驗，並描述烏克蘭某方面跟台灣很像，政治上分為三種，親歐美，親俄，跟中間選民。

「親歐美的多數是天主教徒，親俄的是東正教徒。個性也不一樣，天主教徒比較熱情，東正教徒比較像俄羅斯人，很高冷難以親近的感覺」，留學生一針見血地說，想花錢買老婆的別儍了，會為了錢嫁去國外的女生，都是性工作者居多，再來是離婚後，又捨不得跟小孩分開的單親媽媽。

另外，烏克蘭自從蘇聯解體後，人口呈負成長，男人又普遍酗酒，壽命較短、性能力差，所以當地就鼓勵青春期的學生在性方面不要壓抑，也不要墮胎，小孩國家會養，官方也開了一堆貴族孤兒院，「這讓烏克蘭女生非常性開放，而且不願意結婚」，因為烏克蘭有一個奇怪的法律，單親媽媽未婚生子，國家每個月會給補助費，小孩的爸爸就是政府，「但如果是結婚生小孩就沒有政府的補貼，離婚後，要自己找律師告前夫拿贍養費，這就是為何烏克蘭女生不喜歡結婚，但喜歡當單親媽媽的原因」。

這些烏克蘭高級孤兒院，養小孩甚至比父母養的好，除了醫療、教育之外，還教她們藝術、音樂、服裝穿搭，「我在學校裡遇到比較高壯，比較會唸書，會樂器跟畫畫多才多藝的同學，幾乎都是孤兒院養大的」。

至於怎麼和當地女性進一步發展？留學生表示，「跟烏克蘭女生交往，沒有告白這件事，你一個女生都把不到」，他會在網路交友上約對方見面，和台灣女子不同的是，她們特別喜歡走路逛街、戶外景點。若想請她們吃晚餐，願意就是接受你告白的意思，「吃完晚餐，不要送對方回家，直接帶去打炮」，他直言不要不好意思，真的是這樣，因為如果吃完晚餐就送對方回家，女生會覺得你是在耍她嗎？「我一開始也不懂，問了一個女友常換的中國留學生，才懂她們的遊戲規則」。

網友紛紛說「收藏了，謝謝老師」、「忽然覺得文化差異好大喔」、「請問去烏克蘭留學的條件是什麼，什麼學校我不在乎了」，還有人說「早就有一批大陸人，去烏克蘭過性福的日子」。