快訊

馬英九、王金平本周五高雄同框破冰 穿針引線的人是他

舊存摺用完該不該丟？ 他揭自身「慘痛經驗」：幸好有留著

聯合新聞網 / 綜合報導
無論把戶口開在銀行或郵局，一定會拿到一本存摺。 聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影
無論把戶口開在銀行或郵局，一定會拿到一本存摺。 聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影

無論把戶口開在銀行或郵局，一定會拿到一本存摺。透過刷存摺，我們可以清楚自己的每一筆交易紀錄花在哪裡，方便進行財務規劃。不過刷滿了的舊存摺究竟要留還是要丟？有過來人分享經驗提到一項「重要功能」，認為留存下來可以讓人日後省去一些麻煩。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，「問問大家，舊存摺本用完，是會留下來，還是怎麼處理呢？」原PO表示自己手邊正好有一本沒在使用的銀行存摺，卻不敢隨意丟棄，因此詢問網友們的意見，看有沒有更好的處理方式。

貼文曝光後，許多網友加入討論，「可以留下來做紀念」、「若覺得沒用可以丟掉，以免看到餘額你自己會傷心」、「看你需不需要對帳？不要的話用碎紙機處理掉吧」。大多數的人則表示，「我會留著，以後需要查什麼就會很快查證之前帳目」、「如果是主要往來存摺以及半年內會辦信用卡和貸款，建議先留著」、「又不會很佔空間，留著查帳用吧」。

一名過來人分享自身經驗，奉勸原PO說「當然留著啊」。他分享自己前陣子被人討債，稱沒收到十幾年前就應該要匯進戶頭的款項，所幸存摺沒丟，「所以我翻箱倒櫃找出證據，不然又說不清了，還好我有留存摺跟匯款單的習慣」。

相關新聞

這棟建築都是草像發霉？ 內行：竹北第一豪宅貴爆

綠覆蓋建築是歐美、亞洲多國城市追求的環保概念。有一名網友看到竹北一棟綠覆蓋建築外觀，好奇詢問「應該是住宅吧？怎麼外面都是草？」，內行人幫解答...

舊存摺用完該不該丟？ 他揭自身「慘痛經驗」：幸好有留著

無論把戶口開在銀行或郵局，一定會拿到一本存摺。透過刷存摺，我們可以清楚自己的每一筆交易紀錄花在哪裡，方便進行財務規劃。不過刷滿了的舊存摺究竟要留還是要丟？有過來人分享經驗提到一項「重要功能」，認為留存下來可以讓人日後省去一些麻煩。

這類人再淪「疫苗孤兒」！苦等嘸AZ第一劑 網酸：BNT加減打

中央流行疫情指揮中心今（13）日宣布第12輪疫苗開打，預計近440萬人可望接種3款國際疫苗，包括BNT首劑及AZ、莫德納二劑，其中BNT首劑也已開放至全年齡皆可接種，疫苗荒看似獲得舒解...

全台首位「高端試驗者」混打BNT？他爽喊：打到第三劑啦！

9月期間台大醫院進行「莫德納混打高端」等實驗，遭質疑為第二劑疫苗解套。現有一名自稱「高端疫苗試驗者」興奮地在論壇公開表示，「我打到第三劑啦！！我可能是全台灣，甚至是全世界第一個打完2劑高端再打一劑BNT的人」...

他去超商零食區一看直呼「好舒壓」 網笑：剛退伍

超商除了有琳瑯滿目的商品外，也有不少多元的服務，因此店員所需的技能也越來越多，十八般武藝都要精通。一名網友去超商領五倍券時，經過零食區時相當震驚，令他不禁直呼，「驚為天人」，引起不少網友討論。

日本人為何喜歡喝販賣機飲料？ 網曝2原因：什麼東西都有賣

販賣機是相當普遍又便利的機器，尤其在日本，販賣機隨處可見而且商品種類多樣，讓民眾不需要花時間找商店購物，就有一名網友對於這個現象感到非常好奇，便在PTT發文詢問「為啥日本人喜歡喝自動販賣機的飲料？」有內行人點出「人力成本」、「商品種類多」是兩項關鍵原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。