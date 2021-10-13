舊存摺用完該不該丟？ 他揭自身「慘痛經驗」：幸好有留著

無論把戶口開在銀行或郵局，一定會拿到一本存摺。透過刷存摺，我們可以清楚自己的每一筆交易紀錄花在哪裡，方便進行財務規劃。不過刷滿了的舊存摺究竟要留還是要丟？有過來人分享經驗提到一項「重要功能」，認為留存下來可以讓人日後省去一些麻煩。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，「問問大家，舊存摺本用完，是會留下來，還是怎麼處理呢？」原PO表示自己手邊正好有一本沒在使用的銀行存摺，卻不敢隨意丟棄，因此詢問網友們的意見，看有沒有更好的處理方式。

貼文曝光後，許多網友加入討論，「可以留下來做紀念」、「若覺得沒用可以丟掉，以免看到餘額你自己會傷心」、「看你需不需要對帳？不要的話用碎紙機處理掉吧」。大多數的人則表示，「我會留著，以後需要查什麼就會很快查證之前帳目」、「如果是主要往來存摺以及半年內會辦信用卡和貸款，建議先留著」、「又不會很佔空間，留著查帳用吧」。

一名過來人分享自身經驗，奉勸原PO說「當然留著啊」。他分享自己前陣子被人討債，稱沒收到十幾年前就應該要匯進戶頭的款項，所幸存摺沒丟，「所以我翻箱倒櫃找出證據，不然又說不清了，還好我有留存摺跟匯款單的習慣」。