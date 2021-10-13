這類人再淪「疫苗孤兒」！苦等嘸AZ第一劑 網酸：BNT加減打

中央流行疫情指揮中心今（13）日宣布第12輪疫苗開打，預計近440萬人可望接種3款國際疫苗，包括BNT首劑及AZ、莫德納二劑，其中BNT首劑也已開放至全年齡皆可接種，疫苗荒看似獲得舒解。然而，一名網友卻在網路上表示，自疫苗開打以來，遲遲等不到AZ第一劑，慘淪疫苗孤兒，引起網友熱議。

第12輪開放了全年齡層民眾接種BNT首劑，莫德納和AZ二劑則是分配給施打第一劑後已期滿的民眾接種，陳時中稱包括先前立陶宛贈送和我國自購的疫苗共計300萬劑，將可滿足所有AZ第二劑的需求。

然而原PO在PTT八卦板上發文，表示此次又沒有AZ首劑，而是都給了AZ二劑的接種，讓他直呼「7月19日以後才登記AZ的人，怎麼一直等不到第一劑啊？到底哪時候才輪的到？」

對此，不少網友驚呼「兩劑早就打完了，你也太慢」、「現在接種策略已經改成衝第二劑了」，也有網友表示「7月19日後登記就是不急的意思，慢慢等」、「我高端二劑打完，老婆依然痴痴地等AZ」、「等莫德納吧，加購的至少明年一定有」、「之前打AZ很多，現在都要留給第二劑了」、「晚了就打不到第一劑AZ，BNT加減打吧」、「BNT全開了，還挑膩」。

據了解，最近一次開放民眾公費接種第一劑AZ，為預約時程9月10至12日的第八輪，且必須在7月19日（含）前已意願登記選擇AZ之滿18歲至22歲民眾，才符合預約接種資格。