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他去超商零食區一看直呼「好舒壓」 網笑：剛退伍

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友去超商領五倍券時，經過零食區時相當震驚，令他不禁直呼「驚為天人」。示意圖，與新聞個案無關。記者李成蔭／攝影
一名網友去超商領五倍券時，經過零食區時相當震驚，令他不禁直呼「驚為天人」。示意圖，與新聞個案無關。記者李成蔭／攝影

超商除了有琳瑯滿目的商品外，也有不少多元的服務，因此店員所需的技能也越來越多，十八般武藝都要精通。一名網友去超商領五倍券時，經過零食區時相當震驚，令他不禁直呼「驚為天人」，引起不少網友討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他和同事去超商領五倍券，同事在排隊時他在店內閒晃，經過洋芋片零食區時，相當震驚，「一看驚為天人」，每包零食都壓的方方正正的整齊地擺在貨架上，令他不驚疑惑，「店員是剛退伍還是有強迫症？」，並表示看了很舒壓，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「這是等等長官要來巡視吧」、「內務櫃評分很高喔」、「店員強迫症，我猜他大概做不了太久」、「要不要順便看看冰櫃，我就不信冰棒也能壓XD」、「四個角都拉正，店員好猛」、「太閒了吧，不過真的看得很舒服」、「空氣包可以形塑成這樣也是蠻厲害的」、「我看到如此麼整齊，會不忍心拿起來看」、「每包邊角都要拉出來，讚」、「看了真爽，排的人真的找到他的專屬技能了」、「這樣買東西壓力很大欸XD」、「就模範店啊，但要求這個實在沒什麼意義」、「我附近的超商也會有店員塞邊角，但其實對消費者來說很煩，因為包裝變得不是很好拆開XD」。

有網友則推測，店員剛退伍，「拉直折線標齊對正，這剛退伍呦~XD」、「店員是當兵當上癮了嗎？」、「剛當完兵？？注意看看有的有折角」、「退伍店員」、「剛退伍，習慣折豆腐乾」、「當兵當久了，看到什麼都習慣拉直拉撐啊」。

有網友則想到韓劇「信號」裡的劇情，「這部我看過，信號」、「想到信號」、「讓我想到信號的便利商店店員」、「神劇信號裡面其中一個殺人兇手也是超商員工，也是這樣擺商品」、「韓劇信號，不多說了，怕」。

最後，原po補充，其實這間超商在辦公大樓一樓，主要客群是上班族，營業時間是7:00~22:00，所以是沒有大夜班、白天客人也不少，早上、中午都是要排隊結帳，「應該是沒有店員很閒啦～我也不知道怎麼可以擺成這樣」。

一名網友和同事去超商領五倍券，經過洋芋片零食區時，相當震驚，每包零食都壓的方方正正的整齊地擺在貨架上。圖／PTT
一名網友和同事去超商領五倍券，經過洋芋片零食區時，相當震驚，每包零食都壓的方方正正的整齊地擺在貨架上。圖／PTT
一名網友和同事去超商領五倍券，經過洋芋片零食區時，相當震驚，每包零食都壓的方方正正的整齊地擺在貨架上。圖／PTT
一名網友和同事去超商領五倍券，經過洋芋片零食區時，相當震驚，每包零食都壓的方方正正的整齊地擺在貨架上。圖／PTT

超商 零食 五倍券 便利商店

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