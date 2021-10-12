快訊

學習歷程檔案遺失擴大？教部說明「這兩類資料」也會不見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本人為何喜歡喝販賣機飲料？ 網曝2原因：什麼東西都有賣

聯合新聞網 / 綜合報導
日本販賣機數量之多，堪稱是「販賣機王國」。（路透）
日本販賣機數量之多，堪稱是「販賣機王國」。（路透）

販賣機是相當普遍又便利的機器，尤其在日本，販賣機隨處可見而且商品種類多樣，讓民眾不需要花時間找商店購物，就有一名網友對於這個現象感到非常好奇，便在PTT發文詢問「為啥日本人喜歡喝自動販賣機的飲料？」有內行人點出「人力成本」「商品種類多」是兩項關鍵原因。

原PO表示常常看日劇或日本電影，戲中人物很多都在下班下課後，路過販賣機時就順便買個飲料喝，和台灣不一樣的是台灣人很多愛買手搖飲，文化的差異讓他好奇想問「有沒有兩者之間差異的八卦啊？」

貼文引來不少鄉民熱烈討論，「方便啊」、「販賣機飲料不用付消費稅」、「日本販賣機多到成為一種特色」、「深山裡都有自動販賣機」、「他們喝自動販賣機有點等同手搖杯的概念」、「台灣應該發明手搖飲放在販賣機賣」、「不用麻煩別人就是日本人的靈魂」。

有人點出「人力成本」是原因之一，「日本人工貴呀」、「日本人工貴到用自動販賣機比較划算」、「日本人工很貴，哪來那麼多人幫你搖飲料」、「日本人工太貴，手搖飲超少，販賣機多不是因為日本人喜歡，是就沒手搖飲可以買」、「看看日本珍奶的價格就知道」。

還有網友認為「商品種類多樣」是另一個原因，「日本便利商店就沒販賣機多啊」、「販賣機一堆隱藏版飲料好喝，超商買不到」、「日本販賣機除了賣飲料，還有賣吃的」、「販賣機飲料每一台都不一樣，超厲害」、「他們在幾十年前販賣機就有賣拉麵了」、「買過日本販賣機的玉米濃湯，蠻好喝的」、「日本什麼東西都有販賣機才有趣，在旅館的販賣機買過章魚燒，還溫熱的」。

日本 手搖飲料

延伸閱讀

文具控天堂！誠品書店「2021理想的文具」6大亮點先看

岸田稱日本擁有北方四島主權 俄資深議員回嗆「作秀」

岸田盼兩岸對話解決 外交部：感謝日政府關注台海局勢

傳日政府將補助台積電設廠熊本 岸田文雄未否認

相關新聞

日本人為何喜歡喝販賣機飲料？ 網曝2原因：什麼東西都有賣

販賣機是相當普遍又便利的機器，尤其在日本，販賣機隨處可見而且商品種類多樣，讓民眾不需要花時間找商店購物，就有一名網友對於這個現象感到非常好奇，便在PTT發文詢問「為啥日本人喜歡喝自動販賣機的飲料？」有內行人點出「人力成本」、「商品種類多」是兩項關鍵原因。

颱風天叫外送900元晚餐卻全毀 網友怒批外送員：態度差勁

因受圓規颱風外圍環流影響，台灣各縣市下起豪雨，不少民眾則會透過叫外送吃飯，避免外出。一名網友分享自己在颱風天叫外送時，因食物袋濕漉，導致900多元的晚餐全灑出來，直呼「怒火中燒」。網友們則認為，外送除了食物品質要好之外，服務態度也很重要。

他不解樓梯扶手下方為何裝「擋片」？ 內行人曝真實作用

通常樓梯都會裝設扶手，讓民眾上下樓時可以抓住保持安全，就有一名網友在臉書貼出照片，並好奇詢問「為何樓梯扶手下方要裝擋片呢？」有熟悉法規的內行人一看立刻提出解釋，表示這其實是「建築物無障礙設施設計規範」所規定的，避免盲人朋友將拐杖插進樓梯空隙落空。

新竹市區假日一片死寂？當地人20年觀察「和這棟建築有關」

PTT上一名網友表示，近幾年經過新竹火車站及商圈，深刻體悟到什麼是沒落，就算是假日人也少到幾乎一片死寂。「年少的回憶都收得一乾二淨」，如今都是待出租的店面人群也少了。他好奇其他在地人是否有同感，「就像個遲暮的老人，為何會變成這樣？」

冷凍水餃用水煮就錯了？老饕曝最頂方法：再難吃都原地大升級

外頭狂風暴雨不想出門買吃的，在家吃即食品或煮水餃或許都是不錯的選擇。不過一名網友詢問，先前已買好「最頂的」冷凍水餃，不過買回去後才驚覺其實不擅長煮水餃，因此詢問各方大神該如何料理最好？

日本街上全是瘦子？ 網友列「4文化關鍵」：大嗑澱粉也不胖

肥胖是現代人常遇到的疾病問題之一，近年來不少專家都指出，想要減少過胖發生，控制「澱粉」的攝取是相當關鍵的因素之一。不過，一名女網友就指出，日本人經常食用大量澱粉，卻仍是全球排名最瘦的其中一個國家，因此她歸納了背後四點原因，引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。