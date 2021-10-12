日本人為何喜歡喝販賣機飲料？ 網曝2原因：什麼東西都有賣

販賣機是相當普遍又便利的機器，尤其在日本，販賣機隨處可見而且商品種類多樣，讓民眾不需要花時間找商店購物，就有一名網友對於這個現象感到非常好奇，便在PTT發文詢問「為啥日本人喜歡喝自動販賣機的飲料？」有內行人點出「人力成本」、「商品種類多」是兩項關鍵原因。

原PO表示常常看日劇或日本電影，戲中人物很多都在下班下課後，路過販賣機時就順便買個飲料喝，和台灣不一樣的是台灣人很多愛買手搖飲，文化的差異讓他好奇想問「有沒有兩者之間差異的八卦啊？」

貼文引來不少鄉民熱烈討論，「方便啊」、「販賣機飲料不用付消費稅」、「日本販賣機多到成為一種特色」、「深山裡都有自動販賣機」、「他們喝自動販賣機有點等同手搖杯的概念」、「台灣應該發明手搖飲放在販賣機賣」、「不用麻煩別人就是日本人的靈魂」。

有人點出「人力成本」是原因之一，「日本人工貴呀」、「日本人工貴到用自動販賣機比較划算」、「日本人工很貴，哪來那麼多人幫你搖飲料」、「日本人工太貴，手搖飲超少，販賣機多不是因為日本人喜歡，是就沒手搖飲可以買」、「看看日本珍奶的價格就知道」。

還有網友認為「商品種類多樣」是另一個原因，「日本便利商店就沒販賣機多啊」、「販賣機一堆隱藏版飲料好喝，超商買不到」、「日本販賣機除了賣飲料，還有賣吃的」、「販賣機飲料每一台都不一樣，超厲害」、「他們在幾十年前販賣機就有賣拉麵了」、「買過日本販賣機的玉米濃湯，蠻好喝的」、「日本什麼東西都有販賣機才有趣，在旅館的販賣機買過章魚燒，還溫熱的」。