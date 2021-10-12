新竹市區假日一片死寂？當地人20年觀察「和這棟建築有關」

PTT上一名網友表示，近幾年經過新竹火車站及商圈，深刻體悟到什麼是沒落，就算是假日人也少到幾乎一片死寂。「年少的回憶都收得一乾二淨」，如今都是待出租的店面人群也少了。他好奇其他在地人是否有同感，「就像個遲暮的老人，為何會變成這樣？」在地人歸納和新竹巨城進駐，以及轉運站開幕有相當大的關聯。

當地鄉民回憶，誠品還在的時候護城河相當熱鬧，有街頭藝人唱歌、大家坐在一旁聊天，和現在景象不可同日而語。留言異口同聲指出誠品倒了相當可惜，「收掉護城河就少了靈魂」。不少網友附和「市區那邊真的有一股滄桑感」、「都去巨城和好市多了」、「以前都在站前約會」、「懷念護城河誠品」。

一名在新竹市區居住20多年的鄉民觀察後發現，沒落的其中幾個原因，包含客運轉運站開幕後，人潮跟車潮就分流到後站；規模較小的站前sogo、新光不敵巨城，退場後又大減一波人潮；最後一點則是站前、中正台商圈環境相對老舊髒亂，現在民眾更偏好到新的購物環境，以上三大原因才讓市區看起來不再像以前熱鬧。

新竹巨城購物中心。記者高宛瑜／攝影

原PO也補充說明，事實上新竹市人口是逐年增長，「人流」並不會比較少。應該是生活型態改變、商圈轉移，才有這種沒落的感覺。

根據行政院主計總處8月31日公布的人口普查初步統計結果，台灣近10年人口平均增長率持續趨緩降到0.3%，不過新竹市受惠「竹科效應」，逆勢大增21.2%，登上全台之冠。