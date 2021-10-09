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綁數位支付搶好食券 她一查驚覺「2地雷」苦喊：根本沒法使用

聯合新聞網 / 綜合報導
經濟部長王美花也宣布，綁定數位券加碼的500元好食券，只要在10月29日綁定都可以獲得，數量不設限 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
經濟部長王美花也宣布，綁定數位券加碼的500元好食券，只要在10月29日綁定都可以獲得，數量不設限 聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

振興五倍券8日上路，經濟部長王美花也宣布，綁定數位券加碼的500元好食券，只要在10月29日綁定都可以獲得，數量不設限，不過有民眾想使用前發現，很多店家根本不能刷卡，甚至有店家已經停業，讓她直呼「根本沒辦法使用！」。

一名女網友8日在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示當初因為好食券所以登記數位，結果好食券可以使用後去查說明才發現，「要用綁定數位五倍券之支付方式進行交易」，她是綁信用卡，所以很多夜市、攤販無法刷信用卡。

她查了好食券官網可使用店家，甚至出現僅收現金店家，還有些店根本已經停業了，讓她無奈說「根本沒辦法使用！」，也認為那公告這些店家的用意何在。

此文一出也引起網友熱議，「當初要綁定信用卡就要想好要去哪用了」、「我剛剛打了一堆電話都沒辦法使用好食券，真的無奈」、「這就是為什麼我只拿紙本」、「我覺得現在應該也有很多店家還狀況外，等一陣子看看」、「麥當勞是妳的好選擇」。

也有內行網友指出，好食券官網撈的資料是「稅籍」符合的店家，但好食券綁在「數位支付」，所以需要自行交叉比對，他也認為想賺這塊的店家會自行宣傳，再等幾天布條，廣告就會看到了，原PO認為「還要自行交叉比對很麻煩，這就是我想抱怨的」。

五倍券 好食券

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