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店員曝五倍券發放現場狀況 直呼「最痛苦的日子」

聯合新聞網 / 綜合報導
五倍券讓超商店員忙翻天。記者蘇健忠／攝影
五倍券讓超商店員忙翻天。記者蘇健忠／攝影

振興五倍券今（8）日開放領用，民眾從早上9點就可以到各大超商、超市、藥妝店領取，一早就有很多人在超商機台排隊，系統還一度「大塞車」，有人操作3-4次，等半小時才領到五倍券。除了排隊的民眾以外，店員也忙得不可開交，機器有問題店員要立即處理，又要在櫃台幫忙發放五倍券，因此有店員曝心聲「今天是最痛苦的日子」。

一位超商店員在「爆廢公社二館」發文，她PO出一大疊五倍券照片，並無奈表示「今天是超商人最痛苦的日子吧？拜託客人不要吵架，不要急，不要大呼小叫！」這名店員還表示，今天她忙得沒時間吃飯。

這篇文引起廣泛討論，有人建議店員「直接跟他們說發完了，明天才會到」，也有人分享「免排隊絕招」，只要用APP去櫃檯掃條碼，就可以快速領取「用APP很快，還不用排隊」、「我用APP超快結束」、「機台塞爆，我直接APP用」。不過，也有人說他排了45分鐘，前面排隊的阿伯還一直碎碎念，也有網友呼籲「領紙本的朋友，請耐心等候，不要生氣或罵店員，也不要打店員，要乖乖戴口罩，不要忘記屏東店員眼睛事件」、「可以唱歌，但不要大呼小叫，更不要吵架」、「EQ差的人請不要搶在第一天領」。

紙本五倍券今天上午9點在全台各大超商領取，台中市東南區、西區，每家超商至少維持有20多人排隊等候，有些民眾領五倍券時，還要同步「超商取貨」，店員忙翻了。記者喻文玟／攝影
紙本五倍券今天上午9點在全台各大超商領取，台中市東南區、西區，每家超商至少維持有20多人排隊等候，有些民眾領五倍券時，還要同步「超商取貨」，店員忙翻了。記者喻文玟／攝影

超商 五倍券

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