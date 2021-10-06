他當兵抽到「籤王」秒心涼 網曝抽籤魔咒：別不信邪
當兵是許多男人的回憶，總會在交談中聊起軍旅生活，其中在抽籤時大家最不想抽到的就是「海軍陸戰隊」。一名網友表示自己抽到「籤王」海軍陸戰隊，令他當下心都涼了，於是想問問網友們該如何調適心情，引起不少網友討論。
一名網友在PTT「八卦版」發文，他準備要當兵，但由於他和家人無法到現場抽籤，於是請公所主持人代抽，沒想到卻收到媽媽的簡訊通知，抽到海軍陸戰隊，當下他感覺心都涼透了，並表示「都已經很不想當兵了，居然還給我抽到籤王」，於是想問問網友們，「抽到海軍陸戰隊要怎麼調適？」。
網友紛紛表示，「其實海陸很讚，沒騙你，比陸軍好多了」、「4個月的兵，有啥好哀怨的」、「現在才四個月，當運動健身吧」、「放心啦，4個月只會叫你掃地出公差啦」、「看單位在哪啦，不用怕」、「我海陸，一年下兩次基地就準備登出了」、「當作去練身體啊」、「海陸就算了，再抽到外島才是籤王」、「又沒幾個月，當進去體驗就好了」、「4個月夏令營有什麼好叫的...」、「聽朋友講，義務役的海陸真的不操，就是比一般陸軍操一點點而已，總之真的比二、三十年前好多了」。
有網友則表示，「代抽」是禁忌，「代抽魔咒」、「代抽=海陸我以為是常識」、「我也是代抽中的耶」、「代抽的下場通常都是這樣，恭喜啊」、「代抽通常都抽到爛簽，這到底什麼詛咒？」、「代抽都是海陸你不知道嗎XDD」、「我爸幫我代抽也是抽到海陸」、「區長代抽必中，別不信邪」、「原來代抽海陸的傳說是真的XD」。
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