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中間或旁邊？手搖飲插吸管有學問 他曝慘案：插下去整杯爆開

聯合新聞網 / 綜合報導
手搖飲插吸管的位置，具有不同優缺點。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
手搖飲插吸管的位置，具有不同優缺點。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

台灣堪稱手搖飲王國，手搖飲是許多人的「心靈寄託」，連插吸管的方式，每個人都有自己一套理論。一名女網友表示男友堅持要插在杯邊，因而引發熱烈討論，插旁邊和插中間的優缺點也一一被討論出來。

一名女網友在「Dcard發文寫道，她喝手搖飲時，吸管都是隨便插，不會特地選好位置，但男友非常堅持「吸管一定要插在旁邊，不然他會很彆扭」，她認為這應該算是一種「喝飲料的儀式感」，因此詢問網友是否也有其他固定習慣。

此文一出立刻掀起熱烈討論，網友也分成「中間派」與「旁邊派」。「中間派」表示，「不管從哪個方向拿都很方便」、「比較好喝，拿起來放到嘴巴剛剛好，插旁邊的話就感覺怪怪的」、「絕對要插中間啊，插邊邊很容易漏飲料，拿都要小心翼翼的，插中間比較科學」、「插邊邊很容易不小心插到保麗龍欸」。也有人是心理因素，「我一定要在中間，不然我受不了，前幾年去國外玩買飲料店員都會很熱心幫插，每個都插旁邊，我真的會發瘋」、「買飲料就是要拿環保吸管戳正中間啊！這樣比較療癒」。

「旁邊派」大軍則搬出眾多理由，「插邊邊料比較好吸出來」、「飲料喝到剩一點點時，插邊邊的更容易吸完」、「騎車時可以把插口轉到最上面，防止飲料被震出來」、「插旁邊在需要放到非常傾斜的時候很方便，甚至可以把飲料瓶水平擺放」、「插邊邊的杯面會隔出較多空間，這樣手拿飲料上面時手掌比較不會戳到吸管」。還有人分享自己「插中間」的慘案，「之前吃永和豆漿，吸管插正中間膜沒破，結果下面塑膠杯整個爆開，老闆就過來說要插旁邊」。

除了上述兩派之外，也有部分網友提到其他特殊習慣、「我的怪癖是不能插到飲料杯膜的字或圖案，不然會心情不好，不想喝」、「我是不論什麼飲料都要先搖過再喝，即使店員才剛搖完交給我」、「沒特別會插哪邊，但是吸管套一定會綁在吸管上，不亂丟垃圾又可以辨認」。

手搖飲料 Dcard

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