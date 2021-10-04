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體檢前清個腸胃 他吃素食自助餐夾了123元嚇傻

聯合新聞網 / 綜合報導
網友到自助餐消費，結帳被價格嚇到。圖／取自PTT
網友到自助餐消費，結帳被價格嚇到。圖／取自PTT

自助餐多以秤重加上店家自由心證計算價格，因此常常發生消費者結帳時，被價格嚇到的窘境。有網友分享，近日到素食自助餐廳夾了6道菜，包括高麗菜、雞蛋、茄子、豆腐等，結帳時竟要123元，讓他嚇的「差點在櫃檯吐血身亡」。其他網友坦言，自助餐不便宜，而素食自助餐又特別貴。

有網友在PTT發文表示，他最近快要體檢想說清個身體，因此到素食自助餐用餐，夾了5道菜，包括高麗菜、雞蛋、茄子、豆腐、海帶等多種蔬菜，加上一碗飯，結帳時才得知這樣一份要價123元，他傻眼表示，「差點在櫃檯吐血身亡，請問北部的物價都這麼貴嗎？還是小弟少見多怪？」

其他網友則留言「秤重的不意外」、「素食真得很貴」、「自助餐那種隨便吃都超過150元」、「素食自助餐就是坑啊」、「要便宜買便當啦，自助餐是老闆價格自助餐」。

對於該網友的餐點要價123元，不少網友都認為算是行情之下，紛紛留言「正常，大大這樣算很豐盛了！小弟只敢夾三樣」、「居然沒有超過150元」、「好便宜喔，素食真的很貴」。

PTT 素食者 自助餐店

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