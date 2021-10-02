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實聯制跟戴口罩哪個該先取消？網友一面倒說「它」：沒什麼用
國內疫情逐步趨緩，疫苗接種率提升，指揮中心指揮官陳時中將在本周日（3日）宣布戶外是否要戴口罩等規定。戶外是否仍需配戴口罩引發民眾兩極看法，一名網友認為，比起有立即防護性的口罩，多數人更希望取消簡訊實聯制，便好奇「實聯制跟戴口罩哪一個該先取消掉？」
一名網友在PTT發文表示，明（3日）日中央可能會修改口罩制度，但比起口罩相關政策，實聯制更常為人討論，且許多人也希望取消實聯制簡訊認證，讓他不禁好奇，如果只能先取消一項制度，「是要先取消實聯制呢？還是先解除戴口罩規定？」
文章一出便引發熱議，網友一面倒支持先鬆綁實聯制認證，「實聯制可以取消了吧？反正有細胞簡訊」、「實聯制鄉下不看，然後有實際用過嗎？」、「實聯制呀，根本是在刷心酸的，不知道為什麼到現在都不取消」，部分網友也提出自己的看法，「口罩還能減少感冒，實聯制根本雞肋」、「口罩有公權力抓，實聯制只要店員別太智X，現在不用掃了」。
也有人認為實聯制仍有存在的必要，「沒實聯制出破口就疫調困難防堵不易」，另外一派網友則覺得，疫苗才是防疫的根本，口罩制度或實聯制都只是小事，「先買疫苗啦，其他後面攏给貢（多說的）耶」、「兩個都一樣廢，都是用來掩飾沒疫苗的裝忙政策」。
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