點蝦爆意麵只有蝦與麵沒其他料 一碗150元讓她直呼：瞎爆了

一名網友近日表示，她在外送平台點了一碗150元的「蝦爆意麵」，打開用湯匙一撈，發現整碗只有「麵跟蝦子」，沒有其他配料。一開始以為老闆可能太忙，忘記加料。沒想到詢問外送平台後，客服回應「蝦爆意麵」只有麵跟蝦子，讓這位原PO直呼「踩到雷，真的『蝦』爆了！」

這名網友在「爆怨2公社」臉書發文，她貼出一張有著大約5隻蝦子，以及一碗湯麵的照片，抱怨購買的「蝦爆意麵」裡面只有麵跟蝦子，沒有其他配料，這樣的餐點要150元。她表示，起初拿到餐點，打開看以為是店家忘記放料，到外送平台反應後，客服回答「非常抱歉，經查詢，蝦爆意麵只有麵和蝦子」，這讓她超傻眼直呼「點外送時，沒有照片可以看」。

底下網友幽默回應「瞎爆了，沒錯啊！」、「泡麵上面不是都有印，圖片僅供參考」、「商品名稱已經說明一切了」。還有人計算這碗麵的成本，「意麵一坨8元，湯底成本就柴魚片、瓦斯、水，白蝦一隻大概6元，一碗成本才50元不到」，還有人直言「這樣我還不如自己煮」。