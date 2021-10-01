他問為何煮不出自助餐白飯香味？ 網點出關鍵：勝過家裡電鍋

許多人愛吃白米飯，不僅香氣誘人又有飽足感，但你是否有比較過家裡煮的和便當店的白米飯有什麼差別嗎？一名網友在PTT表示自己怎麼煮都煮不出便當店裡的那種「飯香」，想知道是否有什麼撇步，貼文一出就有內行人點出關鍵原因。

原PO說常常走過自助餐或便當店，每次都會聞到一種蒸的飯香，他很好奇要怎麼煮出這種味道，有人說要「加油」，但他在家裡試著加油去煮，仍然煮不出來同樣的味道，讓原PO很想知道自助餐或便當店的米是不是不一樣？要怎麼煮才會有那種香氣？

有內行人點出關鍵，「好米跟IH鍋，自助餐都是用50人份瓦斯鍋煮居多，米則看店家自己考量，有的用的米也是中上等級」、「只要用品質還可以的米一定比你家電鍋煮的香，關鍵是50人份直火飯鍋煮的。米好、煮的方式對的情況下，直火大鍋飯是無敵的」。

還有網友提供其他方法，「應該是有蓋上布燜過吧，把香味燜在裡面，還有一個說法就是洗米洗很快次數又少，米的味道比較濃」、「怎麼煮其實都還好，有常在煮還不就那樣，什麼加油加醋的都是多餘的，找到一款喜歡的米比較重要」、「要加油跟鹽，買一等米，煮出來絕對比外面便當店好吃很多」、「生米加沙拉油，水比例超高1:1.5-2」、「我都滴幾滴香油下去煮，供參考」、「要看你家是哪種電鍋，傳統電鍋不會留蒸汽，煮完香味都沒了」。