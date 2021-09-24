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鋁窗半開…驚見窗框裝冷氣機 網斥極危險：隨時掉街上

香港01 / 安祖娜
有網民發現1間樓上舖的半開鋁窗上安裝了冷氣機，質疑有關做法或有危險。圖／取自臉書社團「家居維修交流平台」
有網民發現1間樓上舖的半開鋁窗上安裝了冷氣機，質疑有關做法或有危險。圖／取自臉書社團「家居維修交流平台」

香港潮濕又炎熱，冷氣機可謂家居必備的電器之一。有網民日前上載相片，稱在1間樓上舖看到奇景，只見半開的鋁窗上半截竟安裝了冷氣機，質疑該安裝方法或有危險。帖文一出即惹來關注，不少人留言直斥「牙煙」，指相中冷氣機的重量全落在窗鉸，擔心隨時「冷氣機連埋個窗一齊飛落街」，有機會危及行人。

有網民於facebook群組「家居維修交流平台」貼出相片，指早前發現1間樓上舖疑似不當安裝冷氣機。相中可見，1個窗口式冷氣機被安裝於鋁窗框的上方，窗玻璃上寫有「瑜伽」字樣，疑開辦相關課程。樓主指，裝有冷氣機的鋁窗及相鄰窗戶也呈半開狀態，不禁問：「仲開埋個窗，有冇危險？」

不少網民看過相片也直斥「扯」，指相中冷氣機及鋁窗的重量也全落在窗鉸上，質疑窗鉸缺乏足夠承重能力，建議樓主向屋宇署投訴，「裝嗰個有問題，用嗰個仲大問題，自私自利，不理別人死活」、「冷氣機所有的重量，都在窗門的鉸位承受，極之危險，隨時連窗和冷氣機，一起跌落街」。

亦有人認為負責安裝冷氣的技工需負責任，「最大問題是裝上去的冷氣師傅，客人不懂是正常的，但你是專業的，怎可這樣裝上去呢？」、「裝機嗰個一定無資格叫做師傅囉！明知咁裝機有機會連埋隻窗一齊跌落街，咁都裝上去，一係冇腦、一係就冇良心」。

網上裝修平台「裝修佬」接受《香港01》訪問時指出，活動窗的窗鉸並非用作承受窗戶及整個冷氣機的重量，故該安裝方法「一定唔ok㗎喇」。另一方面，屋宇署一直有為安裝冷氣機的工程訂立規定，包括限制冷氣機安裝後與外牆的距離，相中的冷氣機因裝於窗上，開窗後或會違反距離規定，造成僭建問題。

「裝修佬」續指，一般而言住戶安裝冷氣時，會受大廈管理公司訂立的規則及屋宇署的小型工程項目要求規管，不過並非所有人安裝冷氣時也會「入紙」申請進行工程，導致如相中的違規情況出現。

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文章授權轉載自《香港01》

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