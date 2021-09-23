全聯結帳刷APP卻因這件事得等20分鐘 她怨沒意義反遭打臉

不少人都喜歡到大賣場或者超市購物，因為不僅乾淨、便宜又方便，若使用商家APP還能夠集點換贈品，吸引不少消費者愛用，但有一名女網友在臉書貼文抱怨，用某超市的APP結帳時若忘記密碼，就得等20分鐘後才能再使用，讓她覺得相當不便民，沒想到貼文一出反遭鄉民們打臉。

原PO開頭就寫道「有沒有人忘記密碼，在結帳的地方等20分鐘的？」她說超市推出的APP要提高安全性是沒錯，但要是使用者忘記密碼的話，要等20分鐘才能再用真的很沒意義，「要盜早就盜了，不會因為有等20分鐘就盜不了」。

只不過貼文一出引起鄉民一面倒地批評，「這個純粹就使用者問題，相較起來你去ATM按錯3次都不用等20分鐘，直接把卡吸回去更快」、「忘了密碼，可以改用付現金，嗶悠遊卡、信用卡」、「不是應該先開好等，浪費自己也浪費後面排隊人的時間」、「如果真忘記，我會選擇直接結帳，沒有規定一定要APP才能買東西啊」、「直接付現，不要耽誤別人的時間」、「設個簡單的密碼就好了，幹嘛設定容易忘記的密碼來搞自己？」、「都知道沒意義，那還把密碼設的都會忘記」。

還有人建議原PO改用指紋來解鎖，「建議大家，在結帳前就把APP打開，也建議用指紋解鎖」、「設指紋解鎖啊」、「我都設定用指紋辨識，不會有忘記密碼的問題」、「現在都用指紋辨識，沒有背密碼」、「指紋辨識很好用，去換個手機吧，都不用記密碼了」、「用指紋就好啦，快很多」。