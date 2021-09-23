快訊

後悔綁定了嗎？ 五倍券、加碼券「亂象」一次看

莫德納執行長預期疫苗供應增 疫情可望1年內結束

全聯結帳刷APP卻因這件事得等20分鐘 她怨沒意義反遭打臉

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯超市。圖／全聯福利中心提供
全聯超市。圖／全聯福利中心提供

不少人都喜歡到大賣場或者超市購物，因為不僅乾淨、便宜又方便，若使用商家APP還能夠集點換贈品，吸引不少消費者愛用，但有一名女網友在臉書貼文抱怨，用某超市的APP結帳時若忘記密碼，就得等20分鐘後才能再使用，讓她覺得相當不便民，沒想到貼文一出反遭鄉民們打臉

原PO開頭就寫道「有沒有人忘記密碼，在結帳的地方等20分鐘的？」她說超市推出的APP要提高安全性是沒錯，但要是使用者忘記密碼的話，要等20分鐘才能再用真的很沒意義，「要盜早就盜了，不會因為有等20分鐘就盜不了」。

只不過貼文一出引起鄉民一面倒地批評，「這個純粹就使用者問題，相較起來你去ATM按錯3次都不用等20分鐘，直接把卡吸回去更快」、「忘了密碼，可以改用付現金，嗶悠遊卡、信用卡」、「不是應該先開好等，浪費自己也浪費後面排隊人的時間」、「如果真忘記，我會選擇直接結帳，沒有規定一定要APP才能買東西啊」、「直接付現，不要耽誤別人的時間」、「設個簡單的密碼就好了，幹嘛設定容易忘記的密碼來搞自己？」、「都知道沒意義，那還把密碼設的都會忘記」。

還有人建議原PO改用指紋來解鎖，「建議大家，在結帳前就把APP打開，也建議用指紋解鎖」、「設指紋解鎖啊」、「我都設定用指紋辨識，不會有忘記密碼的問題」、「現在都用指紋辨識，沒有背密碼」、「指紋辨識很好用，去換個手機吧，都不用記密碼了」、「用指紋就好啦，快很多」。

全聯 APP

延伸閱讀

買到超市「隱藏版商品」？她大讚好滿意 網驚：從來沒逛到

「存、贈、抽、送、花」全聯儲值振興券滿千最高回饋15倍

強颱璨樹進逼 全聯、家樂福貨量增1～3成 蔬菜、泡麵推優惠

限時5天！全聯「99購物節」雙線上平台滿額送999福利點

相關新聞

全聯結帳刷APP卻因這件事得等20分鐘 她怨沒意義反遭打臉

不少人都喜歡到大賣場或者超市購物，因為不僅乾淨、便宜又方便，若使用商家APP還能夠集點換贈品，吸引不少消費者愛用，但有一名女網友在臉書貼文抱怨，用某超市的APP結帳時若忘記密碼，就得等20分鐘後才能再使用，讓她覺得相當不便民，沒想到貼文一出反遭鄉民們打臉。

他慫恿友人課金百萬害家庭失和卻「只在意一事」 網友火大了

市面上的線上遊戲、手遊選擇眾多，許多人也會以玩遊戲作為釋放壓力的消遣娛樂，但朋友間慫恿在遊戲上消費、課金嚴重恐怕會造成「家庭失和」。一名網友就分享...

你會念嗎？味醂讀音不是「ㄌ一ㄣˊ」 網友：難怪都打不出這字

日式料理常使用味醂調味，可以去腥並增加食物的鮮甜味。一位擁有百萬粉絲追蹤的YouTuber用注音輸入打不出「醂」字，一查才知原來「味醂」不念「味ㄌㄧㄣˊ」，正確讀音為「ㄌㄢˇ」，貼文讓許多人驚呼「長知識了」。

內褲女墜樓壓穿車頂…半裸男衝至擁吻安慰 網友：激情時刻出事？

多個社交網上群組近日流傳，顯示有路邊的監視器拍得1名上身穿着短袖衣、下身僅穿內褲的紅髮女子突然從天而降，直墜到停泊路上的黑色房車上，登時把車頂壓至嚴重凹陷，天窗亦被擊穿。女子事後仍清醒，雙手撐着腰部狀甚痛苦。其後1名身穿長褲的赤膊男子衝至，把女子扶到地上後，曾緊抱及接吻。片段被瘋傳後，由於2人衣衫不整，惹來網友無限聯想，不少人猜測女子是在激情時刻意外墜樓。

電信業者自動調高小額付費額度 他收帳單驚見兒刷4萬元氣瘋

部分電信業者設有小額付費制度，提供使用者多元支付方式。有網友抱怨，他將其中一支手機門號交由14歲的兒子使用，該門號小額付費上限為5000元，然而電信公司卻擅自提高上限，讓他須繳納7440、34290元的欠款，向客服反應卻不斷跳針「有用簡訊告知」，讓他氣得無法接受。

網紅秀「LV月餅盒」竟盜圖 被抓包才求授權網轟：馬後砲

今天是中秋節，許多人都會吃月餅、烤肉來慶祝節日，網紅袁曼軒（Sherry）日前也在網路上曬出LV的月餅禮盒，還說「讓大家聞香一下」，想不到卻被網友抓包是盜用大陸網紅的圖片，被發現後袁曼軒緊急到對方文內留言請求圖片授權，她也強調，自己有收到禮盒，只是照片拍得不好，才會使用別人的圖片，烏龍行徑被網友大批是「馬後砲」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。