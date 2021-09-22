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內褲女墜樓壓穿車頂…半裸男衝至擁吻安慰 網友：激情時刻出事？

香港01 / 撰文：向樂高
有路邊的監視器拍得1名上身穿着短袖衣、下身僅穿內褲的紅髮女子突然從天而降，腳部首先觸及車輛。（影片截圖）
有路邊的監視器拍得1名上身穿着短袖衣、下身僅穿內褲的紅髮女子突然從天而降，腳部首先觸及車輛。（影片截圖）

多個社交網上群組近日流傳，顯示有路邊的監視器拍得1名上身穿着短袖衣、下身僅穿內褲的紅髮女子突然從天而降，直墜到停泊路上的黑色房車上，登時把車頂壓至嚴重凹陷，天窗亦被擊穿。女子事後仍清醒，雙手撐着腰部狀甚痛苦。其後1名身穿長褲的赤膊男子衝至，把女子扶到地上後，曾緊抱及接吻。片段被瘋傳後，由於2人衣衫不整，惹來網友無限聯想，不少人猜測女子是在激情時刻意外墜樓。

網上瘋傳的片段長約2分12秒，相信是由一間路邊店舖的監視器拍攝，顯示日期為今年9月5日早上7時許，拍攝地點不明。片段拍得1名身形微胖的女子從高處墮下，手上拿着1件白色衣物，雙腿先撞上路邊的黑色車輛，把天窗插穿後整個人像坐到車頂，造成嚴重凹陷。

女子穿着短袖上衣，下身則僅穿內褲，雙手不斷摸着後腰，疑相當疼痛。其後1名穿着灰色長褲、上身赤裸的男子衝至，立即叫途人報警，又緊張地查看女子狀況，並將她扶到地上。其後2人緊抱及接吻，女子疑因傷坐下，因被車身阻擋，2人一度在鏡頭下消失十多秒。

其後1名穿着灰色長褲、上車赤裸的男子衝來。（影片截圖）
其後1名穿着灰色長褲、上車赤裸的男子衝來。（影片截圖）

片段惹來網友議論紛紛，形容涉事男女都是衣衫不整，加上女子手持衣物墜樓，不少網友都推測女子是與男子親熱期間意外墜下，又指她腰部受傷不應胡亂移動，應留在車頂等待救援人員拯救。另有網友則表示同情車主。

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文章授權轉載自《香港01》

監視器 情侶

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